ФОТО. «Идиот, ей всего 16». Винисиус влип в грандиозный скандал
Нападающий Реала увлекся красавицами с Instagram
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попал в скандал, начав следить за страницей 16-летней турецкой волейболисткой Мирай Йылдырым в Instagram и поставив лайк на её фото.
Фанаты начали критиковать футболиста из-за её возраста: «Идиот, ей всего 16, ты что, с ума сошел?», – написал один из фанов.
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Неясно, знал ли он, что ей всего 16 лет. После волны негодования Винисиус отписался от девушки и удалил лайки.
Пользователи возмущались, говоря, что он мог не знать её возраста.
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