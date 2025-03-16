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16 марта 2025, 04:14 |
163
0

ФОТО. «Идиот, ей всего 16». Винисиус влип в грандиозный скандал

Нападающий Реала увлекся красавицами с Instagram

16 марта 2025, 04:14 |
163
0
ФОТО. «Идиот, ей всего 16». Винисиус влип в грандиозный скандал
Instagram. Винисиус Жуниор и Мирай Йылдырым

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попал в скандал, начав следить за страницей 16-летней турецкой волейболисткой Мирай Йылдырым в Instagram и поставив лайк на её фото.

Фанаты начали критиковать футболиста из-за её возраста: «Идиот, ей всего 16, ты что, с ума сошел?», – написал один из фанов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Неясно, знал ли он, что ей всего 16 лет. После волны негодования Винисиус отписался от девушки и удалил лайки.

Пользователи возмущались, говоря, что он мог не знать её возраста.

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фото Винисиус Жуниор Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу девушки lifestyle
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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