ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко

Украинский журналист Дмитрий Комаров официально подтвердил развод с женой – спортивной журналисткой Александрой Кучеренко.

Об этом он сообщил в Instagram, подчеркнув, что решение было принято совместно.

Пара подала заявление о расторжении брака через ЗАГС и разводится без скандалов.

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Дмитрий отметил, что они остаются в хороших отношениях, но уже не супруги, а просто друзья.

«Да, мы разводимся. Нет, никто никого не изменял и не обманывал. Мы приняли решение расстаться с уважением друг к другу. Это было зрелое решение двух взрослых людей. Все моменты нашей совместной жизни остаются между нами. Мы сохраняем хорошие отношения, общаемся, но теперь как друзья», — объяснил он.

«В каждой семье есть ссоры и недоразумения, это нормально. Но важно вовремя понять, когда эти проблемы становятся серьезными. Не ждите, пока ситуация станет неизлечимой. Разговаривайте, не молчите, иначе это может привести к разводу, а развод — это всегда плохо», — добавил он.