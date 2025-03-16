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16 марта 2025, 05:03 | Обновлено 16 марта 2025, 05:07
677
0

ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко все объясниили

16 марта 2025, 05:03 | Обновлено 16 марта 2025, 05:07
677
0
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Instagram. Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Украинский журналист Дмитрий Комаров официально подтвердил развод с женой – спортивной журналисткой Александрой Кучеренко.

Об этом он сообщил в Instagram, подчеркнув, что решение было принято совместно.

Пара подала заявление о расторжении брака через ЗАГС и разводится без скандалов.

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Дмитрий отметил, что они остаются в хороших отношениях, но уже не супруги, а просто друзья.

«Да, мы разводимся. Нет, никто никого не изменял и не обманывал. Мы приняли решение расстаться с уважением друг к другу. Это было зрелое решение двух взрослых людей. Все моменты нашей совместной жизни остаются между нами. Мы сохраняем хорошие отношения, общаемся, но теперь как друзья», — объяснил он.

«В каждой семье есть ссоры и недоразумения, это нормально. Но важно вовремя понять, когда эти проблемы становятся серьезными. Не ждите, пока ситуация станет неизлечимой. Разговаривайте, не молчите, иначе это может привести к разводу, а развод — это всегда плохо», — добавил он.

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фото lifestyle развод Дмитрий Комаров
Максим Лапченко Источник: Facebook
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