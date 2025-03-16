Англия16 марта 2025, 15:56 |
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ВИДЕО. Счет дерби открыт! Арсенал забил в ворота Челси
На 20-й минуте забитым мячом отличился Микель Мерино
16 марта 2025, 15:56 |
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В воскресенье, 16 марта, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
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На 20-й минуте «канонирам» удалось открыть счет встречи, когда забитым мячом после подачи углового отметился испанец Микель Мерино.
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