В воскресенье, 16 марта, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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На 20-й минуте «канонирам» удалось открыть счет встречи, когда забитым мячом после подачи углового отметился испанец Микель Мерино.

ВИДЕО. Счет дерби открыт! Арсенал забил в ворота Челси