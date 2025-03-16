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  4. ВИДЕО. Счет дерби открыт! Арсенал забил в ворота Челси
Англия
16 марта 2025, 15:56 |
392
0

ВИДЕО. Счет дерби открыт! Арсенал забил в ворота Челси

На 20-й минуте забитым мячом отличился Микель Мерино

16 марта 2025, 15:56 |
392
0
ВИДЕО. Счет дерби открыт! Арсенал забил в ворота Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

В воскресенье, 16 марта, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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На 20-й минуте «канонирам» удалось открыть счет встречи, когда забитым мячом после подачи углового отметился испанец Микель Мерино.

ВИДЕО. Счет дерби открыт! Арсенал забил в ворота Челси

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Арсенал - Челси Микель Мерино
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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