Лидер оступился с аутсайдером. Венеция удержала ничью с Наполи
Неаполитанцы создали себе трудности
В матче 29-го тура Серии А «Венеция» принимала на своем поле одного из лидеров – «Наполи».
Несмотря на то, что команды занимают противоположные места в турнирной таблице, игра была довольно равной.
Футболисты «Венеции» время от времени доставляли хлопот более именитому сопернику благодаря контратакам.
В итоге команды ушли с поля без забитых мячей.
Для «Наполи» это важная потеря очков, ведь теперь у «Интера» появился шанс оторваться на три пункта. «Венеция» остается на 19-й позиции, а «неаполитанцы» – на второй.
Серия А. 29-й тур. 16 марта.
Венеция – Наполи – 0:0
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