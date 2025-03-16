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Чемпионат Италии
Венеция
16.03.2025 13:30 – FT 0 : 0
Наполи
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Италия
16 марта 2025, 15:48 |
105
0

Лидер оступился с аутсайдером. Венеция удержала ничью с Наполи

Неаполитанцы создали себе трудности

16 марта 2025, 15:48 |
105
0
Лидер оступился с аутсайдером. Венеция удержала ничью с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура Серии А «Венеция» принимала на своем поле одного из лидеров – «Наполи».

Несмотря на то, что команды занимают противоположные места в турнирной таблице, игра была довольно равной.

Футболисты «Венеции» время от времени доставляли хлопот более именитому сопернику благодаря контратакам.

В итоге команды ушли с поля без забитых мячей.

Для «Наполи» это важная потеря очков, ведь теперь у «Интера» появился шанс оторваться на три пункта. «Венеция» остается на 19-й позиции, а «неаполитанцы» – на второй.

Серия А. 29-й тур. 16 марта.

Венеция – Наполи – 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Венеция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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