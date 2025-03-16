Лидер оступился с аутсайдером. Венеция удержала ничью с Наполи

В матче 29-го тура Серии А «Венеция» принимала на своем поле одного из лидеров – «Наполи».

Несмотря на то, что команды занимают противоположные места в турнирной таблице, игра была довольно равной.

Футболисты «Венеции» время от времени доставляли хлопот более именитому сопернику благодаря контратакам.

В итоге команды ушли с поля без забитых мячей.

Для «Наполи» это важная потеря очков, ведь теперь у «Интера» появился шанс оторваться на три пункта. «Венеция» остается на 19-й позиции, а «неаполитанцы» – на второй.

Серия А. 29-й тур. 16 марта.

Венеция – Наполи – 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine