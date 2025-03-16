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Турция
16 марта 2025, 15:49 | Обновлено 16 марта 2025, 16:43
761
0

У кого самый высокий балл? Озвучены оценки украинцев за матч Трабзонспора

Даниил Сикан, Арсений Батагов и Александр Зубков приняли участие в поединке

16 марта 2025, 15:49 | Обновлено 16 марта 2025, 16:43
761
0
У кого самый высокий балл? Озвучены оценки украинцев за матч Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 марта, было проведено четыре поединка 28-го тура чемпионата Турции.

В одном из матчей «Трабзонспор» отправился в гости к клубу «Истамбул» Башакшехир.

Оба украинских футболиста Арсений Батагов и Даниил Сикан вышли в стартовом составе, в то время как Александр Зубков появился на поле со скамейки для запасных.

Как результат, «Трабзонспор» не оставил шансов сопернику и переиграл «Истамбул» со счетом 3:0.

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После финального свистка статистический портал WhoScored наградил футболистов отметками за выступление. Самый высокий балл среди украинцев получил Арсений Батагов, отыгравший весь матч – 7.0. А вот Даниил Сикан провел на футбольном поле 61 минуту, за что эксперты наградили нападающего оценкой 6.4.

Третий украинский игрок Александр Зубков вышел на 85 минуте, поэтому оказать полезное действие спортсмену не удалось. В итоге игра Александра не поразила экспертов – 6.3.

Лучшим футболистом поединка стал голкипер «Трабзонспора» Угурджан Чакир – 8.9.

Оценки матча «Истамбул» Башакшехир – «Трабзонспор» от WhoScored

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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Истанбул Башакшехир Даниил Сикан Арсений Батагов Александр Зубков WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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