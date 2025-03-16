Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
16.03.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 12:22 | Обновлено 16 марта 2025, 12:27
58
0

ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 марта в 15:30 состоится матч 21-го тура УПЛ

16 марта 2025, 12:22 | Обновлено 16 марта 2025, 12:27
58
0
ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Черкассах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч будет обслуживать арбитр Денис Резников из города Каменского.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ЛНЗ – Колос
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Ингулец открыл счет в матче с Черноморцем
«Идите в жопу». В Кривбассе отреагировали на идею перенести матчи из КР
Стало известно, когда Рух начнет подготовку к матчу с Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Футбол | 16 марта 2025, 09:17 0
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»

Жена Александра Усика рассказала о ведении бизнеса

Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит
Футбол | 16 марта 2025, 12:32 0
Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит
Реал готов повторить сумасшедший трансферный рекорд. Это того стоит

Кастелло Лукеба может стать игроком «сливочных»

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Футбол | 15.03.2025, 23:15
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Футбол | 16.03.2025, 05:03
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Бокс | 16.03.2025, 07:50
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07 1
Бокс
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
14.03.2025, 15:18 1
Футбол
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 13
Футбол
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 5
Футбол
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем