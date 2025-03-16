16.03.2025 15:30 - : -
Украина. Премьер лига16 марта 2025, 12:22 | Обновлено 16 марта 2025, 12:27
58
0
ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
16 марта в 15:30 состоится матч 21-го тура УПЛ
16 марта 2025, 12:22 | Обновлено 16 марта 2025, 12:27
58
0
В воскресенье, 16 марта, в 15:30 состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Колос».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Черкассах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч будет обслуживать арбитр Денис Резников из города Каменского.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ – КолосСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 марта 2025, 09:17 0
Жена Александра Усика рассказала о ведении бизнеса
Футбол | 16 марта 2025, 12:32 0
Кастелло Лукеба может стать игроком «сливочных»
Футбол | 15.03.2025, 23:15
Футбол | 16.03.2025, 05:03
Бокс | 16.03.2025, 07:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2025, 09:07 1
14.03.2025, 15:18 1
14.03.2025, 09:17 93
15.03.2025, 07:51 13
14.03.2025, 08:34 7
15.03.2025, 08:44 5
15.03.2025, 16:10 5
14.03.2025, 15:02 17