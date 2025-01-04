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04 января 2025, 12:44 |
969
2

ФОТО. Украинскому футболисту подарили Золотой мяч! «Ещё немного и...»

В Александра Яцыка очень верят

04 января 2025, 12:44 |
969
2
ФОТО. Украинскому футболисту подарили Золотой мяч! «Ещё немного и...»
Instagram. Александр Яцык с девушкой

Центральный полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык, который выступает в аренде за луганскую «Зарю», получил на день рождения «Золотой мяч».

3 января футболисту исполнилось 22 года, и его девушка Марина подарила ему торт в виде самой престижной индивидуальной награды.

Мяч оказался двухсторонним с эмблемами «Динамо» и «Зари».

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Девушка очень верит в талант своего возлюбленного, написав следующие слова в сторис:

«Ещё немного и Золотой мяч будет не только съедобным, но и настоящим! Верю в тебя».

Александр и Марина встречаются с 2022 года.

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фото lifestyle Александр Яцык Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Fitness.sports
Смешно конечно. Но чень хорошо и радует когда у мужчины есть такая поддержка.
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0
Коментатор
Чим би дитина не бавилась ,аби не плакала 
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