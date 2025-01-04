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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.01.2025 17:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
04 января 2025, 07:50 | Обновлено 04 января 2025, 07:51
35
0

Манчестер Сити – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 января в 17:00 по Киеву

04 января 2025, 07:50 | Обновлено 04 января 2025, 07:51
35
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

4 января на «Этихад» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда проводит, безусловно, сезон, который запомнится, будет историческим. Ведь он стал примером того, как быстро все может рухнуть в футболе. Да, в прошлом сезоне не получилось повторить свой требл - из серьезных трофеев добыли только АПЛ. А летом явно неверно оценили потенциал команды, усилившись фактически только Савио и Гюндоганом, более того, не купив никого на замену проданному Альваресу. Но и с этим вроде бы справлялись, и даже после травмы Родри поначалу удавалось удерживать лидерство в Премьер-Лиге при неплохих результатах в других турнирах. Но с конца октября получилось выиграть только у Ноттингем Форест - во всех соревнованиях! В итоге гранд вылетел из Кубка Лиги, пока под вопросом в Лиге чемпионов, а в АПЛ подошел к Рождеству на 7-й позиции, ниже Борнмута и лесников. Не обыграли и Эвертон, причем Холанд не реализовал пенальти. И только кризисный Лестер получилось обыграть.

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Вест Хэм

Клуб летом расстался с Мойесом, менеджером, что принес еврокубок, пусть и в виде победы в Лиге конференций - а что и кто тут выигрывал до этого? Прошлый сезон молотобойцы проводили без проданного лидера, Райса - но все равно закончили в верхней части таблицы АПЛ при выходе в плей-офф Лиги Европы. Шотландца заменил Лопетеги, и уже под него летом пригласили немало недешевых новичков. А в итоге весь первый круг амбициозный коллектив провел в борьбе за выживание. Не удивительно, что увольнение Юлена всерьез рассматривалось, особенно после 1:3 с Лестером. Но ему дали шанс, и в итоге получилось выиграть у Вулверхэмптона при ничьих с Борнмутом и Брайтоном. Победили и кризисный Саутгемптон, но потом была встреча с Ливерпулем - и 0:5.

Статистика личных встреч

Горожане не проигрывали с 2015-го года и победили во всех 5 последних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Они слабы с грандами, а чемпион, кажется, все-таки наконец-то оживает. Ставим на подопечных Гвардиолы с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
4 января 2025 -
17:00
Вест Хэм
Фора Ман Сити(-1.5) 1.81 Сделать ставку
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Манчестер Сити Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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