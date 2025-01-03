04.01.2025 17:00 - : -
Англия03 января 2025, 22:07 |
119
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии
03 января 2025, 22:07 |
119
0
В субботу, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихард».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports +.
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Вест ХэмСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2025, 07:54 2
Именитый коуч выделил Месси, Пеле и Диего Марадону
Футбол | 03 января 2025, 20:49 0
Бражко остается с ProStar
Футбол | 03.01.2025, 16:26
Бокс | 03.01.2025, 03:52
Бокс | 03.01.2025, 00:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.01.2025, 17:07 11
02.01.2025, 09:04 6
Футбол
01.01.2025, 23:57 1
02.01.2025, 14:19 3
02.01.2025, 16:38 4
02.01.2025, 08:22 12
Бокс