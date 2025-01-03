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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.01.2025 17:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2025, 22:07 |
119
0

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии

03 января 2025, 22:07 |
119
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихард».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports +.

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Вест Хэм
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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