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  4. Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1. Разгром на Этихаде. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.01.2025 17:00 – FT 4 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2025, 19:54 | Обновлено 04 января 2025, 20:22
758
0

Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1. Разгром на Этихаде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

04 января 2025, 19:54 | Обновлено 04 января 2025, 20:22
758
0
Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1. Разгром на Этихаде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил автогол на 10-й минуте поединка. В конце первого тайма Эрлинг Холанд удвоил преимущество команды, а во втором тайме оформил дубль. Фил Фоден забил четвертый гол хозяев. Гости ответили забитым мячом Никласа Фюллькруга.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января

Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1

Голы: Цоуфал, 10 (автогол), Холанд, 42, 55, Фоден, 58 – Фюллькруг, 71

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Цоуфал, 10 (автогол)

ГОЛ! 2:0 Холанд, 42

ГОЛ! 3:0 Холанд, 55

ГОЛ! 4:0 Фоден, 58

ГОЛ! 4:1 Фюллькруг, 71

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вест Хэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Владимир Цоуфал (Вест Хэм).
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Манчестер Сити Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Эрлинг Холанд Фил Фоден Никлас Фюллькруг автогол
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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