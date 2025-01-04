Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1. Разгром на Этихаде. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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Защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил автогол на 10-й минуте поединка. В конце первого тайма Эрлинг Холанд удвоил преимущество команды, а во втором тайме оформил дубль. Фил Фоден забил четвертый гол хозяев. Гости ответили забитым мячом Никласа Фюллькруга.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января
Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1
Голы: Цоуфал, 10 (автогол), Холанд, 42, 55, Фоден, 58 – Фюллькруг, 71
Видеообзор матча:
События матча
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