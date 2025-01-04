4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил автогол на 10-й минуте поединка. В конце первого тайма Эрлинг Холанд удвоил преимущество команды, а во втором тайме оформил дубль. Фил Фоден забил четвертый гол хозяев. Гости ответили забитым мячом Никласа Фюллькруга.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января

Манчестер Сити – Вест Хэм – 4:1

Голы: Цоуфал, 10 (автогол), Холанд, 42, 55, Фоден, 58 – Фюллькруг, 71

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Цоуфал, 10 (автогол)

ГОЛ! 2:0 Холанд, 42

ГОЛ! 3:0 Холанд, 55

ГОЛ! 4:0 Фоден, 58

ГОЛ! 4:1 Фюллькруг, 71