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  4. ВИДЕО. Как Свентек добыла первую победу над теннисисткой топ-10 в 2025 году
WTA
04 января 2025, 09:09 |
120
0

ВИДЕО. Как Свентек добыла первую победу над теннисисткой топ-10 в 2025 году

Смотрите видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Свентек на United Cup 2025

04 января 2025, 09:09 |
120
0
ВИДЕО. Как Свентек добыла первую победу над теннисисткой топ-10 в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Ига Свентек

4 января состоялось полуфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Казахстана (3:0).

Во второй игре поединка состоялся женский одиночный матч между Игой Свентек (WTA 2) и Еленой Рыбакиной (WTA 6).

Вторая ракетка мира одержала победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4 за 2 часа и 5 минут. В первой партии Ига отыгралась с 3:5 (40:40) на своей подаче.

Это первая победа Свентек в новом сезоне над теннисисткой из топ-10. Всего за карьеру Ига добыла уже 45 таких побед против 19 поражений.

ВИДЕО. Как Свентек добыла первую победу на теннисисткой топ-10 в 2025 году

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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