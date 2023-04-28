Реал начал переговоры с Зиданом

«Реал» и Зинедин Зидан начали переговоры по поводу возможного назначения на пост главного тренера. Об этом сообщают французские СМИ.

Нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти в конце сезона может возглавить сборную Бразилии, и руководство клуба видит Зидана идеальной кандидатурой на замену итальянцу.

Зидан уже возглавлял «Реал» в 2016 – 2018 и 2019 – 2021 годах. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 50-летний француз хочет поработать в «Ювентусе».