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Испания
28 апреля 2023, 14:01 |
254
0

Реал начал переговоры с Зиданом

Француз может снова возглавить мадридский клуб

28 апреля 2023, 14:01 |
254
0
Реал начал переговоры с Зиданом
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

«Реал» и Зинедин Зидан начали переговоры по поводу возможного назначения на пост главного тренера. Об этом сообщают французские СМИ.

Нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти в конце сезона может возглавить сборную Бразилии, и руководство клуба видит Зидана идеальной кандидатурой на замену итальянцу.

Зидан уже возглавлял «Реал» в 2016 – 2018 и 2019 – 2021 годах. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 50-летний француз хочет поработать в «Ювентусе».

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Зинедин Зидан Реал Мадрид Карло Анчелотти
Источник Footmercato
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