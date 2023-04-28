Испания28 апреля 2023, 14:01 |
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Реал начал переговоры с Зиданом
Француз может снова возглавить мадридский клуб
28 апреля 2023, 14:01 |
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«Реал» и Зинедин Зидан начали переговоры по поводу возможного назначения на пост главного тренера. Об этом сообщают французские СМИ.
Нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти в конце сезона может возглавить сборную Бразилии, и руководство клуба видит Зидана идеальной кандидатурой на замену итальянцу.
Зидан уже возглавлял «Реал» в 2016 – 2018 и 2019 – 2021 годах. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 50-летний француз хочет поработать в «Ювентусе».
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