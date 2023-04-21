Зидан хочет возглавить Ювентус

Зинедин Зидан готов вернуться к тренерской работе летом. По информации французских СМИ, приоритетный вариант для него – «Ювентус», за который Зидан выступал в качестве игрока в 1996 – 2001 годах.

50-летний француз готов взяться за долгосрочный проект в Турине, даже если в следующем сезоне «Ювентус» не будет выступать в Лиге чемпионов.

Главное препятствие на пути к возвращению Зидана в «Ювентус» – нынешний тренер команды, Массимилиано Аллегри. Его контракт истекает летом 2025 года, а досрочное расторжение обойдется клубу примерно в 20 миллионов евро.