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Италия
21 апреля 2023, 14:54 |
525
0

Зидан хочет возглавить Ювентус

Французский тренер готов вернуться к работе

21 апреля 2023, 14:54 |
525
0
Зидан хочет возглавить Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан готов вернуться к тренерской работе летом. По информации французских СМИ, приоритетный вариант для него – «Ювентус», за который Зидан выступал в качестве игрока в 1996 – 2001 годах.

50-летний француз готов взяться за долгосрочный проект в Турине, даже если в следующем сезоне «Ювентус» не будет выступать в Лиге чемпионов.

Главное препятствие на пути к возвращению Зидана в «Ювентус» – нынешний тренер команды, Массимилиано Аллегри. Его контракт истекает летом 2025 года, а досрочное расторжение обойдется клубу примерно в 20 миллионов евро.

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Зинедин Зидан Ювентус Массимилиано Аллегри
Источник RMC Sport
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