Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказал свое мнение о объединении с следующего сезона двух львовских клубов: «Карпаты» и «Рух»:

– Если честно, я не знаю, кто был инициатором этого объединения. У каждого из клубов были амбициозные планы, в том числе и «Карпаты» собирались создавать клубную академию. И вдруг сенсационная новость об объединении, своеобразный новогодний подарок местным болельщикам футбола, что вскоре Львов потеряет одну элитную команду со своим стилем. С другой стороны, появился уникальный шанс создать в это непростое время во Львове боеспособную команду из своих воспитанников, с которой бы считались не только в Украине.

– Вам прошлым летом пришлось возглавить «Карпаты», и сколько игроков «зелено-белых» можно оставить для создания такой мощной команды?

– 5-6, остальные – пополнение из «Руха» плюс несколько легионеров. Хотя некоторые моменты меня очень беспокоят. Помню, когда я был у руля «Карпат», по моей инициативе пригласили из «Днепра-1» талантливого лидера молодежной сборной Украины Максима Мельниченко, который мог качественно действовать в обороне и в опорной зоне. Уже после моего ухода узнал, что Мельниченко отдали в «Полесье». Не понимаю, как такое могло случиться, ведь он мог стать стержневым игроком в «Карпатах» на много лет. Вот только после таких договорняков, чтобы игроки «Руха» не разбрелись по Украине.

– Когда-то именно вы были инициатором создания в Винниках ФК «Рух», игроки которого за короткое время прошли путь от аматоров до элитного отечественного дивизиона. Наверное, жаль, что этот проект, похоже, закрывается.

– Я бы не драматизировал так ситуацию. Прежде всего, не знаю, что побудило владельца «Руха» Григория Козловского пойти на объединение с «Карпатами». Не исключено, что были на то веские причины. С другой стороны, важно, что «Рух» не исчезнет с всеукраинской футбольной карты. Академия «Руха» продолжает функционировать, Козловский и дальше заботится о развитии инфраструктуры, в том числе на территории возле стадиона имени Богдана Маркевича в Винниках. Это дает основания надеяться, что «Рух» будет оставаться кузницей футбольных талантов.