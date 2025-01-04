Помогут Барселоне. Европейский гранд хочет арендовать Ольмо
«Бавария» нацелилась на испанского полузащитника
Мюнхенская «Бавария» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Дани Ольмо, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, клуб Бундеслиги хочет арендовать 26-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25. Этот вариант является идеальным для «сине-гранатовых», ведь у них возникли проблемы с регистрацией игрока. В случае, если боссам «Барсы» не удастся зарегистрировать Ольмо, то Дани не сможет играть за клуб.
В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристина Крижановская вдохновляет Эдуардо Герреро
Лондонский клуб хочет подписать замену для украинского вингера