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  4. Помогут Барселоне. Европейский гранд хочет арендовать Ольмо
Испания
04 января 2025, 12:58 |
657
0

Помогут Барселоне. Европейский гранд хочет арендовать Ольмо

«Бавария» нацелилась на испанского полузащитника

04 января 2025, 12:58 |
657
0
Помогут Барселоне. Европейский гранд хочет арендовать Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Мюнхенская «Бавария» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Дани Ольмо, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, клуб Бундеслиги хочет арендовать 26-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25. Этот вариант является идеальным для «сине-гранатовых», ведь у них возникли проблемы с регистрацией игрока. В случае, если боссам «Барсы» не удастся зарегистрировать Ольмо, то Дани не сможет играть за клуб.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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Дани Ольмо Барселона Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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