Помогут Барселоне. Европейский гранд хочет арендовать Ольмо

Мюнхенская «Бавария» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Дани Ольмо, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, клуб Бундеслиги хочет арендовать 26-летнего футболиста до завершения сезона 2024/25. Этот вариант является идеальным для «сине-гранатовых», ведь у них возникли проблемы с регистрацией игрока. В случае, если боссам «Барсы» не удастся зарегистрировать Ольмо, то Дани не сможет играть за клуб.

В сезоне 2024/25 Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.