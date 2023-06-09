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Лига чемпионов
09 июня 2023, 15:06 |
532
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Цель для Гвардиолы. 5 тренеров, побеждавших в КЕЧ/ЛЧ с разными командами

Пеп дважды брал самый престижный клубный трофей Европы, но оба раза – с «Барселоной»

09 июня 2023, 15:06 |
532
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Цель для Гвардиолы. 5 тренеров, побеждавших в КЕЧ/ЛЧ с разными командами
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в случае победы «горожан» над «Интером» в финале Лиги чемпионов-2022/23 в третий раз станет обладателем самого престижного клубного трофея в европейском футболе. До этого испанский наставник дважды приводил к триумфу в соревновании «Барселону» – в 2009-м и 2011-м годах. Однако после ухода из каталонского гранда Гвардиола за прошедшие с тех пор десять лет ни с «Баварией», ни с «Манчестер Сити» так и не смог снова поднять над головой «ушастого».

Интересно, что в случае выигрыша Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Гвардиола станет лишь шестым наставником в истории турнира (включая его прародителя – Кубок европейских чемпионов), которому удалось добиться триумфа в нем с двумя или более командами. К настоящему моменту таковых тренеров только пятеро…

Эрнст Хаппель – 2 победы (сезоны-1969/70, 1982/83)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнст Хаппель (справа)

Австрийцу Эрнсту Хаппелю удалось стать одним из лучших тренеров в истории европейского футбола, даже с учетом того, что он никогда не работал с признанными грандами вроде «Реала», «Барселоны», «Милана», «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля».

Хаппель начинал тренерскую деятельность в Нидерландах с командой «АДО Ден Хаг». Впоследствии перешел работать в «Фейеноорд», с которым в сезоне-1969/70 и выиграл свой первый Кубок европейских чемпионов. Тогда команда из Роттердама дошла до финала, где встретилась с «Селтиком», и в дополнительное время все-таки вырвала победу у шотландцев – 2:1.

Вторую победу в Кубке европейских чемпионов Эрнст Хаппель отпраздновал уже в статусе главного тренера немецкого «Гамбурга». В сезоне-1982/83 в решающем поединке подопечным австрийца противостоял «Ювентус», который ушел с поля побежденным благодаря единственному мячу Феликса Магата (1:0).

Мог Хаппель выиграть КЕЧ и еще как минимум один раз, причем снова-таки с другой командой. Но в сезоне-1977/78 «Брюгге», который тогда возглавлял Эрнст, в финале минимально уступил «Ливерпулю» (0:1), победный мяч в составе которого тогда провел непревзойденный Кенни Далглиш.

К слову, Хаппель с «Брюгге» и «Гамбургом» по разу выходил в финал Кубка УЕФА, но также, как и в случае с «Ливерпулем» в КЕЧ, оба раза уходил с поля поверженным.

Тренерскую карьеру Эрнст Хаппель продолжал буквально до последнего. Он скончался 14 ноября 1992 года в Инсбруке от рака, причем в тот момент юридически находился на посту главного тренера сборной Австрии. На момент смерти Хаппелю было всего 66 лет…

Оттмар Хитцфельд – 2 победы (сезоны-1996/97, 2000/01)

Getty Images/Global Images Ukraine. Оттмар Хитцфельд

Тренерскую карьеру немецкий специалист Оттмар Хитцфельд начал в 1983 году в швейцарском «Цуге». Всего через год он ушел на повышение в «Арау», а затем отбыл в «Грассхоппер», где провел три сезона, прежде чем получил приглашение возглавить дортмундскую «Боруссию».

Именно с «черно-желтыми» Хитцфельду удалось заявить о себе сперва на всю Германию («Боруссию» коуч дважды привел к чемпионству в Бундеслиге – в сезонах-1994/95 и 1995/96), а затем – и на всю Европу. По итогам сезона-1996/97 дортмундцы стали сильнейшей командой континента, обыграв в финале Лиги чемпионов «Ювентус» со счетом 3:1. Впрочем, после того триумфа Оттмару пришлось на время отойти от тренерского ремесла. Поговаривали, что у Хитцфельда были напряженные отношения с футболистами «Боруссии», из-за чего руководство перевело наставника на должность спортивного директора, где, по признаниям Оттмара, он провел год, словно в отпуске.

Летом 1998-го Хитцфельд возглавил «Баварию», с которой пять раз побеждал в Бундеслиге, а в сезоне-2000/01 выиграл и Лигу чемпионов. Тогда в финале мюнхенцы сошлись с «Валенсией» Эктора Купера, и оказались сильнее оппонента лишь в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по 11-метровым).

К слову, с «Баварией» Хитцфельд имел шанс взять главный трофей европейского футбола и ранее, но в финале сезона-1998/99 сенсационно уступил «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона при том, что мюнхенцы вели в счете (1:0) вплоть до начала компенсированного к матчу времени, но за три минуты «красным дьяволам» удалось перевернуть все с ног на голову, и вырвать победу – 2:1.

В 2004 году Хитцфельд покинул «Баварию», но через три года вернулся, чтобы поработать с мюнхенцами еще один сезон. С 2008 по 2014 годы Оттмар был главным тренером сборной Швейцарии, после чего решил отойти от дел и ныне в свои 74 года спокойно наблюдает со стороны за тем, как вершины, когда-то покорявшиеся ему, штурмуют уже более молодые наставники.

Юпп Хайнкес – 2 победы (сезоны-1997/98, 2012/13)

Getty Images/Global Images Ukraine. Юпп Хайнкес

Тренерская карьера Юппа Хайнкеса более богатая с точки зрения работы с различными командами, нежели у его соотечественника Оттмара Хитцфельда. Начинал деятельность на этой ниве Юпп в 1979 году в менхенгладбахской «Боруссии», после чего поработал с «Баварией», «Атлетиком», «Айнтрахтом» и «Тенерифе», прежде чем возглавить «Реал».

Именно с мадридским топ-клубом Хайнкес в сезоне-1997/98 впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. Тогда «бланкос» добрались до финала, состоявшегося в Амстердаме, где оказались сильнее «Ювентуса» (1:0). Победный мяч в том поединке на счету Предрага Миятовича, который в течение нескольких лет после завершения карьеры футболиста работал на должности спортивного директора «Реала». Интересно, что Хайнкес привел «Реал» к первому триумфу в рамках Лиги чемпионов после того, как турнир изменил название с Кубка европейских чемпионов, а также взял этот трофей для «бланкос» впервые за 32 года, потому как после 1966-го мадридцы длительное время не могли снова оказаться лучшей командой Европы.

Впрочем, неудачное выступление во внутреннем чемпионате послужило причиной для ухода Хайнкеса из «Реала». Впоследствии Юпп поработал с рядом команд, но вернулся на вершину под конец карьеры с «Баварией». В сезоне-2012/13 мюнхенцы в решающем поединке Лиги чемпионов одолели земляков из дортмундской «Боруссии» (2:1), а Хайнкес огласил об уходе на пенсию. Но в октябре 2017-го Юпп вернулся в большой футбол, проведя еще один сезон с «Баварией» и приведя ее к очередному чемпионству.

В настоящий момент Хайнкесу 78 лет и он не выказывает ни малейшего желания когда-либо опять возвращаться на «электрический стул» в большом футболе.

Жозе Моуриньо – 2 победы (сезоны-2003/04, 2009/10)

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Для Жозе Моуриньо победа в Лиге чемпионов-2003/04 с «Порту», по сути, открыла путь в футбол топ-уровня. Тогда португальские «драконы» сенсационно вышли в финал соревнования, где им противостоял «Монако». У представителя французской Лиги 1 не оказалось ни малейшего шанса на успех – 0:3, а Моуриньо сразу после того триумфа был буквально завален предложениями от потенциальных работодателей.

Жозе решил продолжить карьеру в «Челси», где добился успехов на национальном уровне, но в следующий раз поднять над головой «ушастый» кубок португальскому наставнику посчастливилось уже с миланским «Интером». Произошло это в сезоне-2009/10, когда «нерадзурри» властвовали в родной Серии А, а также пробились в финал Лиги чемпионов, где со счетом 2:0 обыграли «Баварию». К слову, в 2010-м «Интер» впервые в своей истории оформил требл, выиграв в одном сезоне национальный чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.

После «Интера» Моуриньо работал с «Реалом», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», а с лета 2021 года является главным тренером «Ромы». За этот период Жозе выигрывал Лигу Европы с «красными дьяволами» и Лигу конференций с «волками», однако еще хотя бы раз замахнуться на триумф в Лиге чемпионов ему пока так и не удалось. Учитывая, что Моуриньо только 60 лет, не стоит исключать, что до завершения карьеры этот наставник все-таки сумеет еще хотя бы раз взять «ушастого».

Карло Анчелотти – 4 победы (сезоны-2002/03, 2006/07, 2013/14, 2021/22)

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Самым титулованным тренером в истории Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов является итальянец Карло Анчелотти. Он четырежды побеждал в турнире, причем делал это с двумя разными командами – «Миланом» и «Реалом».

Впервые Анчелотти стал триумфатором Лиги чемпионов в 2003 году, когда руководил «Миланом». «Россонери» в решающем поединке в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:2 – по 11-метровым) обыграли «Ювентус», а решающий гол с «точки» тогда провел выдающийся украинский форвард Андрей Шевченко.

Второй раз Анчелотти привел «Милан» к победе в Лиге чемпионов через четыре года – в 2007-м. На этот раз итальянская команда обыграла «Ливерпуль» (2:1), а дублем в ее рядах отличился нынешний главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги.

Еще дважды праздновать успех в Лиге чемпионов Анчелотти удавалось с «Реалом». В 2014 году Карло и «бланкос» в финале в драматичном поединке в дополнительное время обыграли земляков из «Атлетико» (4:1), а спустя восемь лет «Реал» минимально расправился с «Ливерпулем» (1:0), оформив рекордную 14-ю победу в турнире.

В настоящий момент 63-летний Анчелотти продолжает выполнять функции наставника «Реала», с которым имеет контракт до лета 2024 года. Несмотря на различные слухи, и исходя из последних заявлений наставника, в следующем сезоне Карло точно останется у руля «бланкос», а уже затем будет оценивать другие варианты в карьере.

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статьи эксклюзив Пеп Гвардиола Эрнст Хаппель Оттмар Хитцфельд Юпп Хайнкес Жозе Моуриньо Карло Анчелотти
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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