Карло АНЧЕЛОТТИ: «Точно останусь в Реале на следующий сезон»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не собирается покидать королевский клуб.

«Я точно останусь в «Реале» на следующий сезон, это 100%», - сказал Анчелотти.

Напомним, в минувшем сезоне в чемпионате Испании мадридский гранд финишировал на втором месте. В Лиге чемпионов «Реал» дошел до 1/2 финала, где уступил «Манчестер Сити».