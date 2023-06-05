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Испания
05 июня 2023, 10:05 | Обновлено 05 июня 2023, 10:10
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1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Точно останусь в Реале на следующий сезон»

Итальянский специалист продолжит тренировать «сливочных»

05 июня 2023, 10:05 | Обновлено 05 июня 2023, 10:10
110
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Точно останусь в Реале на следующий сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не собирается покидать королевский клуб.

«Я точно останусь в «Реале» на следующий сезон, это 100%», - сказал Анчелотти.

Напомним, в минувшем сезоне в чемпионате Испании мадридский гранд финишировал на втором месте. В Лиге чемпионов «Реал» дошел до 1/2 финала, где уступил «Манчестер Сити».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид
Источник AS
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Комментарии 1
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ALM
Це гарна новина. Ще б папа Карло навів порядок серед реальских БЛМ-щиків, які намагаються качати права, то можна б було знову претендувати на ЛЧ та чемпіонство.
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