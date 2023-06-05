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Испания
05 июня 2023, 00:43 | Обновлено 05 июня 2023, 01:14
11
0

Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты

4 июня состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

05 июня 2023, 00:43 | Обновлено 05 июня 2023, 01:14
11
0
Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта

Вечером 4 июня состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

Барселона в статусе досрочного чемпиона Испании проиграла на выезде Сельте (1:2).

Вальядолид выбыл из элитного дивизиона, сыграв вничью с Хетафе (0:0).

Покидают Ла Лигу: Вальядолид (40 очков), Эспаньол (37) и Эльче (25).

От Испании в Лиге чемпионов сыграют Барселона (88 очков), Реал (78), Ателтико (77), Реал Сосьедад (71), а также Севилья, которая выиграла трофей Лиги Европы.

В Лиге Европы участие примут Вильярреал (64) и Бетис (60). Путевка в Лигу конференций с 7-го места досталась «Осасуне» (53).

Ла Лига. 38-й тур, 4 июня

  • Бетис – Валенсия – 1:1
  • Вальядолид – Хетафе – 0:0
  • Эльче – Кадис – 1:1
  • Эспаньол – Альмерия – 3:3
  • Сельта – Барселона – 2:1

Итоговая таблица Ла Лиги

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Источник Sport.ua
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