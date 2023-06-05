Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты
4 июня состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.
Вечером 4 июня состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.
Барселона в статусе досрочного чемпиона Испании проиграла на выезде Сельте (1:2).
Вальядолид выбыл из элитного дивизиона, сыграв вничью с Хетафе (0:0).
Покидают Ла Лигу: Вальядолид (40 очков), Эспаньол (37) и Эльче (25).
От Испании в Лиге чемпионов сыграют Барселона (88 очков), Реал (78), Ателтико (77), Реал Сосьедад (71), а также Севилья, которая выиграла трофей Лиги Европы.
В Лиге Европы участие примут Вильярреал (64) и Бетис (60). Путевка в Лигу конференций с 7-го места досталась «Осасуне» (53).
Ла Лига. 38-й тур, 4 июня
- Бетис – Валенсия – 1:1
- Вальядолид – Хетафе – 0:0
- Эльче – Кадис – 1:1
- Эспаньол – Альмерия – 3:3
- Сельта – Барселона – 2:1
Итоговая таблица Ла Лиги
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня
Сразу 12 команд в подвешенном состоянии