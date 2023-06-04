Ассист Цыганкова не спас от поражения Осасуне. Жирона – без еврокубков

Вечером 4 июня проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

«Жирона» осталась без еврокубков, проиграв в гостях «Осасуне» (1:2). Украинец Виктор Цыганков отыграл за каталонскую команду весь матч.

При счете 0:2 на 75-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на партнера Рейньера, однако этот гол не спас команду от поражения.

Благодаря победе «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге и завоевала путевку в Лигу конференций.

Ла Лига. 38-й тур, 4 июня

Вильярреал – Атлетико – 2:2

Мальорка – Райо Вальекано – 3:0

Осасуна – Жирона – 2:1

Реал Мадрид – Атлетик – 1:1

Реал Сосьедад – Севилья – 2:1

Турнирная таблица