04.06.2023 19:30 – FT 2 : 2
Испания04 июня 2023, 21:29 | Обновлено 04 июня 2023, 21:36
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Ассист Цыганкова не спас от поражения Осасуне. Жирона – без еврокубков
Украинский полузащитник сделал голевой пас на партнера на 75-й минуте
04 июня 2023, 21:29 | Обновлено 04 июня 2023, 21:36
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Вечером 4 июня проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.
«Жирона» осталась без еврокубков, проиграв в гостях «Осасуне» (1:2). Украинец Виктор Цыганков отыграл за каталонскую команду весь матч.
При счете 0:2 на 75-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на партнера Рейньера, однако этот гол не спас команду от поражения.
Благодаря победе «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге и завоевала путевку в Лигу конференций.
Ла Лига. 38-й тур, 4 июня
- Вильярреал – Атлетико – 2:2
- Мальорка – Райо Вальекано – 3:0
- Осасуна – Жирона – 2:1
- Реал Мадрид – Атлетик – 1:1
- Реал Сосьедад – Севилья – 2:1
Турнирная таблица
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