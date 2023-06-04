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Чемпионат Испании
Вильярреал
04.06.2023 19:30 – FT 2 : 2
Атлетико Мадрид
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Испания
04 июня 2023, 21:29 | Обновлено 04 июня 2023, 21:36
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Ассист Цыганкова не спас от поражения Осасуне. Жирона – без еврокубков

Украинский полузащитник сделал голевой пас на партнера на 75-й минуте

04 июня 2023, 21:29 | Обновлено 04 июня 2023, 21:36
1051
0
Ассист Цыганкова не спас от поражения Осасуне. Жирона – без еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вечером 4 июня проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

«Жирона» осталась без еврокубков, проиграв в гостях «Осасуне» (1:2). Украинец Виктор Цыганков отыграл за каталонскую команду весь матч.

При счете 0:2 на 75-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на партнера Рейньера, однако этот гол не спас команду от поражения.

Благодаря победе «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге и завоевала путевку в Лигу конференций.

Ла Лига. 38-й тур, 4 июня

  • Вильярреал – Атлетико – 2:2
  • Мальорка – Райо Вальекано – 3:0
  • Осасуна – Жирона – 2:1
  • Реал Мадрид – Атлетик – 1:1
  • Реал Сосьедад – Севилья – 2:1

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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