Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги объявил о планах после выхода из отпуска
Украина. Первая лига
04 января 2025, 13:37 |
469
0

Клуб Первой лиги объявил о планах после выхода из отпуска

«Металлист 1925» начнет подготовку к матчам Чемпионской группы Первой лиги

04 января 2025, 13:37 |
469
0
Клуб Первой лиги объявил о планах после выхода из отпуска
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о своих планах после выхода из отпуска.

6 или 7 января футболисты клуба Первой лиги пройдут медосмотр, а уже 8 января начнется первый этап подготовки ко второй части сезона.

«Металлист 1925» будет базироваться в Счастливом, возле Киева, и до конца января сыграет четыре контрольных матча. Соперниками станут «Ребел», «Левый Берег», «Ингулец» и ЮКСА.

В начале февраля команда получит несколько выходных, после чего начнется второй этап подготовки. Футболисты отправятся в Винники Львовской области, где сыграют семь матчей в феврале и еще три – в марте.

10 марта «Металлист 1925 вернется в Киевскую область, где продолжит подготовку к старту Чемпионской группы Первой лиги. Клуб набрал 25 баллов в первой части сезона и занимает пятое место. В Чемпионской группе восемь команд будут бороться за выход в УПЛ.

По теме:
Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ
7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне
Забил в первом же матче. Молодой талант Динамо сменит клуб
чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ингулец Левый Берег Киев ЮКСА Тарасовка
Микола Титюк Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Футбол | 04 января 2025, 08:27 2
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 

Легендарный аргентинец выделил трех голкиперов

Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Футбол | 04 января 2025, 10:08 8
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал

Для Джека Грилиша минувший год оказался худшим в карьере в плане индивидуальных показателей

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 04.01.2025, 08:52
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 03.01.2025, 16:10
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04.01.2025, 13:41
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
Родри остроумно ответил Роналду, заявившему, что испанец не заслужил ЗМ
02.01.2025, 14:19 3
Футбол
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
03.01.2025, 16:21
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22 2
Бокс
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
03.01.2025, 10:05
Футбол
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 3
Бокс
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
03.01.2025, 02:56 1
Футбол
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
03.01.2025, 08:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем