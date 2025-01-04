Клуб Первой лиги объявил о планах после выхода из отпуска

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о своих планах после выхода из отпуска.

6 или 7 января футболисты клуба Первой лиги пройдут медосмотр, а уже 8 января начнется первый этап подготовки ко второй части сезона.

«Металлист 1925» будет базироваться в Счастливом, возле Киева, и до конца января сыграет четыре контрольных матча. Соперниками станут «Ребел», «Левый Берег», «Ингулец» и ЮКСА.

В начале февраля команда получит несколько выходных, после чего начнется второй этап подготовки. Футболисты отправятся в Винники Львовской области, где сыграют семь матчей в феврале и еще три – в марте.

10 марта «Металлист 1925 вернется в Киевскую область, где продолжит подготовку к старту Чемпионской группы Первой лиги. Клуб набрал 25 баллов в первой части сезона и занимает пятое место. В Чемпионской группе восемь команд будут бороться за выход в УПЛ.