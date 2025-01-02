Источник: Металист 1925 может подписать атакующего хавбека из Бразилии

Харьковский «Металлист 1925» может усилить 22-летний атакующий полузащитник Педро Артур из бразильского клуба Конкордия (Серия D), сообщает ТаТоТаке.

Педро Артур является воспитанников академии клуба Фламенго. Он выступает на позициях плеймейкера и инвертированного левого вингера, обладает хорошей скоростью и техническим дриблингом.

В составе Фламенго U-20 футболист начал профессиональную карьеру, а в сезоне 2024 года защищал цвета Конкордии.

Хавбек выступал за юношескую сборную Бразилии U-16 – он провел 3 матча и забил 2 гола.