Источник: Металлист 1925 близок к подписанию нигерийского форварда

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» близок к подписанию форварда Кристиана Мба, выступающего за «Партизаны» Тирана.

Нигерийский нападающий в зимнее межсезонье может стать игроком «Металлиста 1925».

Команда из Харькова искала нападающего, и Патрик ван Леувен остановил свой выбор на этом футболисте.

25-летний Кристиан Мба в текущем сезоне в Албании забил 5 мячей в 18 матчах. Он имеет рост 1,88м. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро, по данным веб-портала Transfermarkt.