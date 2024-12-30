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Украина. Первая лига
30 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 30 декабря 2024, 21:52
452
0

Источник: Металлист 1925 близок к подписанию нигерийского форварда

Кристиан Мба из Партизани Тирана может присоединиться к харьковскому клубу

30 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 30 декабря 2024, 21:52
452
0
Источник: Металлист 1925 близок к подписанию нигерийского форварда
ФК Металлист 1925. Кристиан Мба

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» близок к подписанию форварда Кристиана Мба, выступающего за «Партизаны» Тирана.

Нигерийский нападающий в зимнее межсезонье может стать игроком «Металлиста 1925».

Команда из Харькова искала нападающего, и Патрик ван Леувен остановил свой выбор на этом футболисте.

25-летний Кристиан Мба в текущем сезоне в Албании забил 5 мячей в 18 матчах. Он имеет рост 1,88м. Его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро, по данным веб-портала Transfermarkt.

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Металлист 1925 Партизани Тирана трансферы трансферы УПЛ Патрик ван Леувен
Николай Степанов Источник: Telegram
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