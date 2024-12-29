Источник: Металлист 1925 подписал Лучкевича и еще одного известного игрока

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» зимой подпишет двух известных украинских игроков.

Харьковскую команду усилят полузащитник Валерий Лучкевич из «Колоса» и хавбек Денис Антюх из «Зари».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Лучкевич уже наверняка официально станет игроком харьковского клуба в зимнее межсезонье.

Антюх подписал предварительный контракт, который начнет действовать летом 2025 года, но стороны работают над договоренностью о переходе за символическую компенсацию уже этой зимой.

28-летний Валерий Лучкевич, контракт которого с «Колосом» действует до июня 2025 года, в текущем сезоне провел всего 3 матча без результативных действий. Трансферная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

Вингер «Зари» Денис Антюх сыграл в текущем сезоне 10 матчей УПЛ, без забитых голов. Его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.