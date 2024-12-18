Источник: скаутом Металлиста 1925 стал экс-игрок сборной Украины
Андрей Полунин будет работать в менеджменте харьковского клуба
Харьковский клуб «Металлист 1925» пригласил на работу экс-игрока сборной Украины Андрея Полунина.
По информации ТаТоТаке, харьковский клуб усилил селекционный штаб. Новым скаутом Металлиста 1925 года стал 53-летний специалист Андрей Полунин.
Последним местом работы экс-игрока сборной Украины был Днепр-1, где он сотрудничал с новым спортивным директором харьковского клуба Николаем Шамардиным.
Харьковский «Металлист 1925» выступает в Первой лиге и пробился в чемпионскую группу, которая разыграет путевки в УПЛ.
Андрей Полунин в период с 1992 по 1995 год сыграл 9 матчей за сборную Украины и забил 1 гол. Он защищал цвета клубов: Шахтер Павлоград, Днепр, ЦСКА Киев, Кривбасс, Карпаты, а также играл за немецкие команды Нюрнберг, Санкт-Паули, Рот-Вайс Эссен.
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