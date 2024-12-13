Сборная может побороться за второе место. Полунин оценил итоги жеребьевки

13 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в группе D, где соперниками будут победитель матча Хорватия – Франция, а также Исландия и Азербайджан:

«Если в квартет попадут французы, то именно они будут фаворитами. Тогда для украинцев реально будет сразиться за второе место, которое позволит пробиваться в финальную часть ЧМ через раунд плей-офф.

Если же победу одержат хорваты, то ситуация будет более запутанной. Многое будет зависеть от того, продолжит ли выступления в следующем году лидер балканцев 39-летний Лука Модрич, хотя я несколько выше оцениваю шансы именно этой сборной. Впрочем, давайте без конкретики, ведь еще неизвестно, в какой спортивной форме подойдут участники к будущим баталиям.

Меня, в частности, беспокоит уровень подготовки сборников, выступающих в УПЛ. Футболисты «Шахтера» и «Динамо» провалились в еврокубках, в конце концов, и среди наших легионеров разве что Илья Забарный и Анатолий Трубин были на виду. Поэтому наставнику Сергею Реброву не позавидуешь».