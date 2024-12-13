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Чемпионат мира
13 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 13 декабря 2024, 14:36
7101
28

Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026

В швейцарском Цюрихе состоялась процедура жеребьевки

13 декабря 2024, 13:54 | Обновлено 13 декабря 2024, 14:36
7101
28
Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
FIFA

В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.

54 страны-участницы УЕФА были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в результате жеребьевки попала в группу D:

  • Группа D: Победитель Хорватия / Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

Одним из соперником команды Реброва станет победитель противостояния 1/4 финала Лиги наций между Хорватией и Францией, которые сыграют 20 и 23 марта.

От УЕФА разыгрывается 16 путевок на ЧМ-2026. 12 победителей групп напрямую получат право на участие в чемпионате мира 2026. Матчи группового раунда квалификации ЧМ-2026 состоятся с 21 марта до 18 ноября 2025 года

Особые права имеют 14 победителей групп Лиги наций (Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Швеция, Северная Македония, Румыния, Северная Ирландия, Молдова, Сан-Марино). В случае финиша ниже топ-2 группы они могут попасть в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

В плей-офф квалификации (26–31 марта 2026) выступят 16 команд – 12 сборных, занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 в своей группе. 16 команд будут разделены на 4 пути, в которых будет сыграно два раунда плей-офф из одного матча (полуфиналы с сеяными командами, которые будут хозяевами поля, а затем финалы, в которых хозяева будут определены жеребьевкой). В итоге 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира 2026.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.

ЧМ-2026 по футболу. Квалификация, зона УЕФА (Европа)

  • 🔹 Группа A: Победитель Италия / Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
  • 🔹 Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово
  • 🔹 Группа C: Проигравший Дания / Португалия, Греция, Шотландия, беларусь
  • 🔹 Группа D: Победитель Хорватия / Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
  • 🔹 Группа E: Победитель Нидерланды / Испания, Турция, Грузия, Болгария
  • 🔹 Группа F: Победитель Дания / Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения
  • 🔹 Группа G: Проигравший Нидерланды / Испания, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
  • 🔹 Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино
  • 🔹 Группа I: Проигравший Италия / Германия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
  • 🔹 Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
  • 🔹 Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
  • 🔹 Группа L: Проигравший Хорватия / Франция, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 28
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Harun Bakircioğlu
Это они так смотивировали плейоффщиков Лиги Наций дополнительным бонусом, типа побеждайте в никому не интересном турнире и получите отбор из 6 матчей вместо 8? К чему этот бред придумали непонятно.
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+4
GeloN83
будемо боротися за 3 місце з Азербайджаном... 
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+4
Андрій Заліщук
Ну друге місце займаємо і граємо в плей-офф, це мій прогноз
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+3
Gargantua81
ну и запутали все
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+3
Strontium
Исландия далеко и там не жарко,  а в Азербайджане жарко,  но они далеко. 10 очков за счастье.
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+2
vitaha33
Готовимось до відбору на євро-28. Або наша мета євро-2032...
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+2
Alex Komnin
Набридла ця клоунада з варіантами: "Переможець, переможений". Раніше був жереб, коли усе дограли і усе знали. Зараз вже не знають, як замотивувати в той непотрібній лігі націй.
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+1
Микола Унгурян
та зрозуміло що Франція буде, навряд чи хорвати зможуть виграти у двохматчевому протистоянні. 
НАйкращий варіан був би група Б. а так. то 2 місце і через перехідні матчі
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+1
Dimaryz81
А заметили когда обьявляли правила жеребьевки и говорили об политических ограничениях, то выделили Украину и беларусь. И что интересно, Украину выделили без Крыма. Фифа в своем репертуаре.
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+1
vazazh
Не кажить гоп... Майже всі рівні, і Ісландія з Азерами дадуть нам пилюлей на своєму полі. Так що 3 - не гарантовано.
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+1
Leon Killer
Должны быть точно выше Азербайджана 
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+1
Bualur
Цілком нормальна група, але...
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+1
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Kitten
Ого,в одній групі Албанія і серби...По любому будуть якісь провокації і кіпіш...
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0
GloryUkraine
Я не назвав би цю групу легкою. Французів або хорватів випередити буде надзвичайно важко. З французами 80/20, з хорватами 60/40 не на нашу користь. Ісландія вперта команда, хай буде 55/45 на нашу користь. Азербайджан це теж не такий легкий суперник, але повинні наші все-таки брати як мінімум 4 очки з ними.
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0
Burevestnik
на жаль ми не знаємо що буде в 2025 році,
але мріємо про 2026...  
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0
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contr
Шо там Ребров з Іспанії вже відпердівся про шанси ? А Андрюша еее беее меее !?
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0
SHN
Ещё лет 10 назад легкий выход со 2-го места.
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0
Xvalenok03
Раньше можно было считать второе место законным. За первое можно было побороться.
Сейчас и третье место можно не занять.
С такими соперниками.
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0
Fuz1982z
так як все вроді нетяжка але ми вміємо собі зробити проблеми 
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0
Любитель футболу⚽
Сподіваюся, що Ребров ще стане в нагоді, щоб вивести збірну на ЧС-2026, а потім і там не зганьбиться, як було на Євро-2024. Провалимо відбір чи не вийдемо із групи на Чемпіонаті — Реброва у відставку.
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-2
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