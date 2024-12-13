Украина узнала соперников. Итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026
В швейцарском Цюрихе состоялась процедура жеребьевки
В пятницу, 13 декабря, в 13:00 в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 по футболу в зоне УЕФА.
54 страны-участницы УЕФА были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд.
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Сборная Украины в результате жеребьевки попала в группу D:
- Группа D: Победитель Хорватия / Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
Одним из соперником команды Реброва станет победитель противостояния 1/4 финала Лиги наций между Хорватией и Францией, которые сыграют 20 и 23 марта.
От УЕФА разыгрывается 16 путевок на ЧМ-2026. 12 победителей групп напрямую получат право на участие в чемпионате мира 2026. Матчи группового раунда квалификации ЧМ-2026 состоятся с 21 марта до 18 ноября 2025 года
Особые права имеют 14 победителей групп Лиги наций (Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Швеция, Северная Македония, Румыния, Северная Ирландия, Молдова, Сан-Марино). В случае финиша ниже топ-2 группы они могут попасть в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.
В плей-офф квалификации (26–31 марта 2026) выступят 16 команд – 12 сборных, занявших вторые места в группах, плюс 4 лучших победителя групп Лиги наций, которые финишировали за пределами топ-2 в своей группе. 16 команд будут разделены на 4 пути, в которых будет сыграно два раунда плей-офф из одного матча (полуфиналы с сеяными командами, которые будут хозяевами поля, а затем финалы, в которых хозяева будут определены жеребьевкой). В итоге 4 победителя плей-офф получат право на участие в чемпионате мира 2026.
Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.
ЧМ-2026 по футболу. Квалификация, зона УЕФА (Европа)
- 🔹 Группа A: Победитель Италия / Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
- 🔹 Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово
- 🔹 Группа C: Проигравший Дания / Португалия, Греция, Шотландия, беларусь
- 🔹 Группа D: Победитель Хорватия / Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
- 🔹 Группа E: Победитель Нидерланды / Испания, Турция, Грузия, Болгария
- 🔹 Группа F: Победитель Дания / Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения
- 🔹 Группа G: Проигравший Нидерланды / Испания, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
- 🔹 Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино
- 🔹 Группа I: Проигравший Италия / Германия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
- 🔹 Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
- 🔹 Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
- 🔹 Группа L: Проигравший Хорватия / Франция, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар
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НАйкращий варіан був би група Б. а так. то 2 місце і через перехідні матчі
але мріємо про 2026...
Сейчас и третье место можно не занять.
С такими соперниками.