Украина. Премьер лига04 января 2025, 13:22 | Обновлено 04 января 2025, 13:24
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Интерес из-за границы. Молодой вингер хочет покинуть Динамо
Кирилл Пашко рассматривает вариант с сменой клуба
04 января 2025, 13:22 | Обновлено 04 января 2025, 13:24
1056
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Украинский вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко может покинуть киевский клуб, сообщает Динамомания.
По информации источника, 18-летний футболист недоволен количеством игровой практики, потому рассматривает вариант со сменой клуба. К Кириллу проявляют интерес как украинские клубы, так и заграничные.
В текущем сезоне Кирилл Пашко провел всего 15 минут на поле, выйдя в матче юношеской Лиги УЕФА.
Ранее сообщалось о том, что молодой талант «Динамо» сменит клуб.
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