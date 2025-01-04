Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интерес из-за границы. Молодой вингер хочет покинуть Динамо
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 13:22 | Обновлено 04 января 2025, 13:24
1056
0

Интерес из-за границы. Молодой вингер хочет покинуть Динамо

Кирилл Пашко рассматривает вариант с сменой клуба

04 января 2025, 13:22 | Обновлено 04 января 2025, 13:24
1056
0
Интерес из-за границы. Молодой вингер хочет покинуть Динамо
ФК Динамо. Кирилл Пашко

Украинский вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко может покинуть киевский клуб, сообщает Динамомания.

По информации источника, 18-летний футболист недоволен количеством игровой практики, потому рассматривает вариант со сменой клуба. К Кириллу проявляют интерес как украинские клубы, так и заграничные.

В текущем сезоне Кирилл Пашко провел всего 15 минут на поле, выйдя в матче юношеской Лиги УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что молодой талант «Динамо» сменит клуб.

По теме:
Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ
Забил в первом же матче. Молодой талант Динамо сменит клуб
Начали экономить. Рух сменит арену домашних матчей в УПЛ
Кирилл Пашко Динамо Киев Динамо Киев U-19 трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: Динамомания
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
Бокс | 04 января 2025, 08:49 5
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него

Александр считает лучшим в мире чемпиона первого среднего веса Теренса Кроуфорда

Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04 января 2025, 13:41 1
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 января в 14:30 по Киеву

ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде
Футбол | 04.01.2025, 13:12
ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде
ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Бокс | 04.01.2025, 07:58
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 03.01.2025, 16:10
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 3
Бокс
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. 7 шайб и яркий матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. 7 шайб и яркий матч за выживание в элите
02.01.2025, 20:49 1
Хоккей
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
03.01.2025, 16:21
Футбол
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 5
Футбол
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
03.01.2025, 19:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем