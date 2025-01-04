Интерес из-за границы. Молодой вингер хочет покинуть Динамо

Украинский вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко может покинуть киевский клуб, сообщает Динамомания.

По информации источника, 18-летний футболист недоволен количеством игровой практики, потому рассматривает вариант со сменой клуба. К Кириллу проявляют интерес как украинские клубы, так и заграничные.

В текущем сезоне Кирилл Пашко провел всего 15 минут на поле, выйдя в матче юношеской Лиги УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что молодой талант «Динамо» сменит клуб.