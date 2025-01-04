ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде

Кристина Крыжановская, девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, продолжает поражать подписчиков невероятной фигурой в своем Instagram.

На этот раз зажигательная брюнетка в Stories опубликовала фото в зеркале, сделанное в полуобороте. Красавица позировала в чулках, которые не прикрывают ягодицы.

«Я всегда на фото кажусь крупнее или это у всех так? Хочу набрать вес, но пока как-то слабо идет набор», – такой текст Кристина добавила на фото.

Несколько месяцев назад Кристина Крыжановская заявила, что, несмотря на ее отношения с Эдуардо Герреро, за ней ухаживают несколько футболистов киевского «Динамо».

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