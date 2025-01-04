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  4. ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 13:12 |
1774
12

ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде

Кристина Крижановская вдохновляет Эдуардо Герреро

04 января 2025, 13:12 |
1774
12
ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, продолжает поражать подписчиков невероятной фигурой в своем Instagram.

На этот раз зажигательная брюнетка в Stories опубликовала фото в зеркале, сделанное в полуобороте. Красавица позировала в чулках, которые не прикрывают ягодицы.

«Я всегда на фото кажусь крупнее или это у всех так? Хочу набрать вес, но пока как-то слабо идет набор», – такой текст Кристина добавила на фото.

Несколько месяцев назад Кристина Крыжановская заявила, что, несмотря на ее отношения с Эдуардо Герреро, за ней ухаживают несколько футболистов киевского «Динамо».

ФОТО. Возлюбленная звезды Динамо соблазняет ягодицами в эротическом наряде

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Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига lifestyle Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 12
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Fitness.sports
Может уже пора сделать раздел 18+?
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+6
Микола Захарченко
А де красуня ??  Якесь одоробло вилізло після новорічних свят ...
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+2
MIRRA
Короткі ніжки, велика дупа... Інтелект, судячи з постів, теж не дуже... Мабуть є якісь "інші" чесноти, які зацікавили Герреро...
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+1
Муґунот Уух
Просто велика срака - колготи розійшлися: от і вся "спокуса". а оті геррери - вони сракатих люблять
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+1
FunnyCat_____
Если бы это был бурят на фотке, то старый дырявый френк - пидр с пердя, уже бы 💦💦💦💦
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0
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serhiy
Звернися до Зубкової,вона в курсі ).
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0
Saar
Я ще не бачив жодної жінки футболіста нормальної. В якому інкубаторі розводять цих інфузорій!??
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-1
didora
Цих шмар ще повно. Уже залицяються футболісти Динамо. Хоч би зимові збори не зірвали. Може це підіслані козачки!!! Де цей Гереро з нею взявся???
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-3
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ТвояМамка
жируха прошмандовка
ничего интересного
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-3
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