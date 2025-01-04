4 января на «Селхерст Парк» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Челси». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда уже закрепила за собой достаточно крепко статус середняка АПЛ - но не более того. Не удивительно, что амбиции руководства переросли тот уровень, что обеспечивала многолетняя работа тут Ходжсона. Первая попытка заменить Старину Роя была неудачной, Виейра пришлось менять как на предшественника. Но Гласнер, придя чуть менее года назад, ярко начинал, подняв новых подопечных в топ-10. Вот только в новом цикле Оливер с подопечными практически провалил старт. Потом получилось прибавить, но при этом в декабре закончился в 1/4 финала поход в Кубке Лиги, да и в АПЛ балансировали неподалеку от зоны вылета. Но в последних турах там получилось все же прибавить: с более сильным Борнмутом оформили нулевую ничью, слабый Саутгемптон обыграли.

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Челси

Клуб провалил позапрошлый сезон. Да и в 2023/2024 был недостаточным - только 6-е место. Пришедший из Лестера, поднятого из Чемпионшипа, Мареска понимал, что у него кредит доверия не больше, чем у преемника, Почеттино, и результат нужно давать уже в первом сезоне. Пока что получается хорошо. Да, резервисты быстро вылетели из Кубка Лиги, но они же выдали стопроцентный результат основного раунда Лиги конференций, выиграв все 6 поединков. Ну а основные звезды, набирая обороты после не идеального старта, в декабре сумели достичь 2-го места. Правда, в момент, когда казалось, что получиться раздуть чемпионскую интригу, пенсионеры не забили Эвертону, закончив только 0:0. Дальше только ухудшались и игра, и результаты. Безвольно уступив в финале поединка 1:2 Фулхэму, потом без шансов, по делу, проиграли Ипсвичу.

Статистика личных встреч

С 2018-го года, 14 раз кряду, синие обыгрывали соседей. Но в сентябре ограничились дома 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на хозяевах. Они явно попытаются сыграть от обороны, не отказавшись от 0:0, и могут этого добиться. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,82).