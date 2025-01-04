Гола Палмера не хватило. Кристал Пэлас и Челси сыграли вничью

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Челси».

Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Счет в матче открыл лидер «синих» Коул Палмер, который забил свой 13-й гол в нынешнем сезоне. Жан-Филипп Матета на 82-й минуте забил гол для «Кристал Пелас».

Украинский вингер «аристократов» Михаил Мудрик не попал в заявку на игру из-за дисквалификации.

В турнирной таблице «Челси», имея в своем активе 36 очков, занимает четвертое место. «Кристал Пэлас» набрал 21 пункт и занимает 15-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января

Кристал Пэлас – Челси – 1:1

Голы: Палмер, 14 – Матета, 82

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