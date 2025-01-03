04.01.2025 17:00 - : -
Англия03 января 2025, 22:15 |
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Кристал Пэлес – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 января в 17:00 матч чемпионата Англии
03 января 2025, 22:15 |
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В субботу, 4 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристал Пэлас – ЧелсиСмотреть трансляцию
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