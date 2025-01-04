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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
04.01.2025 17:00 – FT 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2025, 20:35 | Обновлено 04 января 2025, 20:36
314
0

Кристал Пэлас – Челси – 1:1. Вырвали ничью в конце матча. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

04 января 2025, 20:35 | Обновлено 04 января 2025, 20:36
314
0
Кристал Пэлас – Челси – 1:1. Вырвали ничью в конце матча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Челси».

Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Счет в матче открыл звездный полузащитник «Челси» Коул Палмер. Жан-Филипп Матета на 82-й минуте забил гол для «Кристал Пэлас».

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января

Кристал Пэлас – Челси – 1:1

Голы: Палмер, 14 – Матета, 82

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас - Челси Коул Палмер видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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