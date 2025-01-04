04.01.2025 17:00 – FT 1 : 1
Англия04 января 2025, 20:35 | Обновлено 04 января 2025, 20:36
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Кристал Пэлас – Челси – 1:1. Вырвали ничью в конце матча. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
04 января 2025, 20:35 | Обновлено 04 января 2025, 20:36
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4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Челси».
Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.
Счет в матче открыл звездный полузащитник «Челси» Коул Палмер. Жан-Филипп Матета на 82-й минуте забил гол для «Кристал Пэлас».
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января
Кристал Пэлас – Челси – 1:1
Голы: Палмер, 14 – Матета, 82
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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