Мерино повторил интересное достижение Обамеянга за Арсенал в АПЛ
Микель оформил дубль в ворота «Лестера»
Микель Мерино стал первым игроком «Арсенала» с 2018 года, который забил два гола в выездном матче Премьер-лиги.
15 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Арсенал». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Последний раз два гола на выезде забил Пьер-Эмерик Обамеянг против «Фулхэма» в октябре 2018 года.
В этом сезоне чемпионата Англии Мерино сыграл 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).
Mikel Merino is the first Arsenal substitute to score two goals in a Premier League away game since Pierre-Emerick Aubameyang against Fulham in October 2018.— Squawka (@Squawka) February 15, 2025
It's the first time he has ever scored a brace in the top five European leagues. ⚽️⚽️ pic.twitter.com/kB3fnAK1gT
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