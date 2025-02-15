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Англия
15 февраля 2025, 20:27 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:51
173
0

Мерино повторил интересное достижение Обамеянга за Арсенал в АПЛ

Микель оформил дубль в ворота «Лестера»

15 февраля 2025, 20:27 | Обновлено 15 февраля 2025, 20:51
173
0
Мерино повторил интересное достижение Обамеянга за Арсенал в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Микель Мерино стал первым игроком «Арсенала» с 2018 года, который забил два гола в выездном матче Премьер-лиги.

15 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Арсенал». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Последний раз два гола на выезде забил Пьер-Эмерик Обамеянг против «Фулхэма» в октябре 2018 года.

В этом сезоне чемпионата Англии Мерино сыграл 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Арсенал Микель Мерино Пьер-Эмерик Обамеянг
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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