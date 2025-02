Мерино повторил интересное достижение Обамеянга за Арсенал в АПЛ

Микель Мерино стал первым игроком «Арсенала» с 2018 года, который забил два гола в выездном матче Премьер-лиги.

15 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Арсенал». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Последний раз два гола на выезде забил Пьер-Эмерик Обамеянг против «Фулхэма» в октябре 2018 года.

В этом сезоне чемпионата Англии Мерино сыграл 17 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

Mikel Merino is the first Arsenal substitute to score two goals in a Premier League away game since Pierre-Emerick Aubameyang against Fulham in October 2018.



