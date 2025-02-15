Металлист 1925 – Нива Винница – 2:1. Забивали легионеры. Видео голов
Команда Патрика ван Леувена выиграла второй контрольный матч за день
«Металлист 1925» в субботу, 15 февраля, сыграл два спарринга. В первом поединке подопечные Патрика ван Леувена со счетом 2:1 обыграли ФК «Николаев» из Львовской области. Второй поединок «Металлист 1925» сыграл с клубом «Нива» (Винница).
В первом тайме бразильский легионер «Металлиста 1925» Ари Моура реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. После перерыва Голден Мафвента отправил в ворота «Нивы» второй мяч. «Нива» забила на 74-й минуте, но спастись от поражения не смогла.
Товарищеский матч. 15 февраля, Винники
«Металлист 1925» (Харьков) – «Нива» (Винница) – 2:1
Голы: Ари Моура 34 (пен), Мафвента 50 – Загорулько 74
Металлист 1925: Варакута (Коваленко 72), Гусев, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Мафвента, Панченко, Чурко, Ари Моура (Рашица 62), Борячук, Бугай (Ткаченко 70)
Нива: ИНП (игрок на просмотре), Борячук О., Мельник Д., Евтихов, Кобцов, Меженский, Мельник О., Якимчук, Власенко, Чигур, Загорулько.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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