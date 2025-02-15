Сергей ПАЛКИН: «Деньги от ЛЧ очень важны. Шахтеру нужно выигрывать УПЛ»
Команде будет тяжело вернуться в Лигу чемпионов
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что команде нужно вернуться в основной этап Лиги чемпионов, чтобы сохранить финансовый баланс.
Однако даже в случае чемпионства в УПЛ команде придется пройти три раунда квалификации.
«Доходы от Лиги чемпионов имеют для Шахтера важнейшее значение. Мы должны регулярно быть в групповом этапе, иначе это окажет на нас большое влияние».
«Поэтому нужно сделать все, чтобы выиграть УПЛ, но и даже в этом случае будет матчи квалификации», – сказал Палкин.
Сейчас команда отстает от лидера Динамо на 10 очков при матче в запасе.
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Але обидва варіанти практично нереальні
В лч самые большие доходы.
Цель всех команд попасть в лч.
И динамы, и шахты, и остальных претендетов на 1 место каждый год.