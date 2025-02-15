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  4. Сергей ПАЛКИН: «Деньги от ЛЧ очень важны. Шахтеру нужно выигрывать УПЛ»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:26
735
36

Сергей ПАЛКИН: «Деньги от ЛЧ очень важны. Шахтеру нужно выигрывать УПЛ»

Команде будет тяжело вернуться в Лигу чемпионов

15 февраля 2025, 21:05 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:26
735
36
Сергей ПАЛКИН: «Деньги от ЛЧ очень важны. Шахтеру нужно выигрывать УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что команде нужно вернуться в основной этап Лиги чемпионов, чтобы сохранить финансовый баланс.

Однако даже в случае чемпионства в УПЛ команде придется пройти три раунда квалификации.

«Доходы от Лиги чемпионов имеют для Шахтера важнейшее значение. Мы должны регулярно быть в групповом этапе, иначе это окажет на нас большое влияние».

«Поэтому нужно сделать все, чтобы выиграть УПЛ, но и даже в этом случае будет матчи квалификации», – сказал Палкин.

Сейчас команда отстает от лидера Динамо на 10 очков при матче в запасе.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Лига чемпионов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The National
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Комментарии 36
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easterly
Ось і вся правда - гроші. Все інше - пох. Все що потрібно знати про фк шльондра
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+6
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Катерина Монзуль
Сергій Анатолійович , зроблю все що зможу, для чесної перемоги в УПЛ для свого улюбленого Шахтаря.
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+4
Remark
Не треба жалітися. Просто влітку до 9 грн ціну на електроенергію піднімуть і далі будуть "майстрів м'яча" з Бразилії за шалені гроші купляти. Нічо, нарід України багатий, навіть під час війни хотЄлки оплатить.
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+4
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avk2307
Або нічого не здобувати і просто Судакова продати за 1/3 клаусули. Чи 1/5 хоча б.
Але обидва варіанти практично нереальні
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+3
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Pavel_i_CO
Судячи з усього, ахмєтав поставив умову шайкє палкін-сирна, закупивши купу негрів на 60млн євро... Але є один нюанс.. УПЛ вже не на 100% продонэтська 
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+3
Suharikd
Робити все! Цікаво буде по спостерігати, чи будуть дивні матчі в другому колі. Надіюсь що все буде вирішуватись грою, а не знайомими методами
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+3
Harun Bakircioğlu
Кто бы сомневался. 40-50 млн львиная часть бюджета, без которой придется затянуть пояса. Ну ниче, в Лиге Европы млн 13-15 можно заработать, по миру не пойдут. Можно у Суркиса проконсультироваться, как вести дела без денег от УЕФА.
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+1
Владислав Рейский
Можно конечно долго стебать шахту, но объективно где еще именно клубу брать средства, речь не про личку олигархов, кроме как трансферы и ЛЧ в нашем случае?
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-1
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Xvalenok03
Каждая команда за выступление в еврокубках получает деньги. 
В лч самые большие доходы. 
Цель всех команд попасть в лч. 
И динамы, и шахты, и остальных претендетов на 1 место каждый год. 
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-4
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