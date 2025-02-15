Сергей ПАЛКИН: «Деньги от ЛЧ очень важны. Шахтеру нужно выигрывать УПЛ»

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что команде нужно вернуться в основной этап Лиги чемпионов, чтобы сохранить финансовый баланс.

Однако даже в случае чемпионства в УПЛ команде придется пройти три раунда квалификации.

«Доходы от Лиги чемпионов имеют для Шахтера важнейшее значение. Мы должны регулярно быть в групповом этапе, иначе это окажет на нас большое влияние».

«Поэтому нужно сделать все, чтобы выиграть УПЛ, но и даже в этом случае будет матчи квалификации», – сказал Палкин.

Сейчас команда отстает от лидера Динамо на 10 очков при матче в запасе.