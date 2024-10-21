Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным

Болельщиков «Манчестер Юнайтед» в последние десять лет можно называть, пожалуй, наиболее натерпевшимися фанатами среди всех европейских топ-клубов. Времена, когда «красные дьяволы» доминировали на внутренней арене и успешно представляли Англию в еврокубках отошли в историю аккурат в момент, когда на футбольную пенсию решил уйти легендарный Алекс Фергюсон – творец фантастического «Манчестер Юнайтед», продержавшегося на вершине так долго, что это успело уже поднадоесть многим.

Когда к руководству «Манчестер Юнайтед» наконец-то официально присоединился сэр Джим Рэтклифф, ставший миноритарным акционером клуба, у фанатов манкунианцев было множество надежд на то, что ситуация начнет улучшаться, потому как при Глейзерах никаких особых предпосылок к этому даже не возникало.

Рэтклифф вырос на севере Манчестера и еще ребенком посещал легендарный «Олд Траффорд». Также сэр Джим был на историческом финале Лиги чемпионов сезона-1998/99 на «Камп Ноу», когда «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в дополнительное время вырвал победу у «Баварии» (2:1), оформив требл.

Впрочем, сейчас именно Рэтклифф, как считают многие, нанес сокрушительный удар по имиджу «Манчестер Юнайтед» и его наследию. Все дело в увольнении Алекса Фергюсона с поста глобального посла клуба, которое произошло в рамках стратегии уменьшения затрат и сокращения около 250 сотрудников.

Фергюсон исполнял функции глобального посла «Манчестер Юнайтед» фактически с момента ухода с поста главного тренера первой команды клуба. Новая должность, имевшая во многом номинальный статус, все-таки позволяла сэру Алексу вполне легально посещать клубную раздевалку, а также получать зарплату. Всего этого теперь Фергюсон будет лишен, хотя по некоторой информации легендарному шотландцу все-таки будет позволено доработать в прежней должности весь нынешний сезон, и лишь затем сокращение вступит в силу.

Как бы там ни было, а именно Алекс Фергюсон сделал так, чтобы «Манчестер Юнайтед» оказался в когорте наиболее популярных футбольных клубов планеты. В период развития технологий и интернета «красные дьяволы» с шотландцем во главе были чрезвычайно эффективны в плане выигрыша трофеев, по причине чего часто находились в фокусе внимания мировых СМИ. Это привело к взращиванию целого поколения болельщиков, в той или иной степени симпатизирующих «Манчестер Юнайтед» и повышающих тем самым популярность и ценность бренда этого клуба.

Собственно говоря, Алекс Фергюсон во многом и создал тот «Манчестер Юнайтед», совладельцем которого захотел стать Джим Рэтклифф. И еще при жизни легендарному шотландцу при входе на стадион был поставлен памятник, а также его именем названа самая большая трибуна «Олд Траффорд». Именно поэтому решение Рэтклиффа расторгнуть сотрудничество с Фергюсоном видится настолько шокирующим для многих…

К тем, кого уход Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» неприятно удивил, относятся не только болельщики. Об этом событии уже высказались и легендарные экс-футболисты «красных дьяволов» Эрик Кантона и Рио Фердинанд.

Первый выразил категорическое возмущение решением руководства клуба: «Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать в клубе все, что захочет, до самой смерти. Это ужасное неуважение. Это просто возмутительно. Сэр Алекс Фергюсон будет моим боссом навсегда! А всех тех, кто принимает подобные решения я выброшу в большой мешок с дерьмом!»

Фердинанд оказался более дипломатичным и аккуратным в подборе выражений, но все равно тональность и суть его высказываний была близкой к мыслям Кантона: «Если сэра Алекса можно убрать, то никто не может чувствовать себя в безопасности в «Манчестер Юнайтед». Теперь нож в спину может получить каждый. Это такое послание всем нам от Ineos (британской международной химической группе, которая является ключевым бизнес-активом Рэтклиффа – прим. автора)?»

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На самом деле, нынешнее решение Рэтклиффа по сокращениям в «Манчестер Юнайтед», которые затронули и Алекса Фергюсона, абсолютно привычное дело для этого бизнесмена. Сам он считает такие поступки абсолютно оправданными и разумными, и следовал подобной схеме на протяжении всей своей деловой карьеры, которая привела его к тому, что он является вторым в списке наиболее богатых людей Великобритании с состоянием в 21 миллиард фунтов.

Еще в 2013 году Рэтклифф пригрозил закрыть нефтеперерабатывающий завод Ineos в шотландском Грейнджмуте, если рабочие не согласятся на его «план выживания», который включал сокращение рабочих мест, заморозку размера заработной платы, более жесткие условия увольнений и отмену поощрительных выплат работникам при выходе на пенсию. Тогда «на кону» стояло не менее 800 рабочих мест, и тогдашний первый министр Шотландии, ныне уже покойный Алекс Салмонд, назвал это «крупной промышленной катастрофой». Во время этого спора Рэтклифф выступил против Unite, одного из крупнейших профсоюзов в стране, и временно закрыл завод после того, как его члены проголосовали против его планов. Со временем деятельность предприятия была возобновлена, однако в ноябре минувшего года компания Petroineos (совместное предприятие фирмы Рэтклиффа и Petrochina) объявила, что нефтеперерабатывающий завод в Грейнджмуте будет закрыт не позднее июня 2025-го, что приведет к потере около 450 рабочих мест, в то время как лишь около сотни работников останутся на предприятии, которое будет перепрофилировано в терминал для импорта, хранения и распределения различных видов топлива, включая бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Британские бизнес-аналитики считают, что именно та победа над профсоюзами и рабочими в Грейнджмуте придала смелости Рэтклиффу. С тех пор миллиардер любит прибегать к «жестокой игре» всякий раз, когда не добивается желаемого. Даже в торгах с Глейзерами сэр Джим прибегал к подобной тактике, когда фактически выкатил американцам ультиматум, чтобы принять его предложение о покупке части акций «Манчестер Юнайтед» до Рождества, пригрозив полностью отказаться от сделки, если его условие не будет соблюдено.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Макларен и Алекс Фергюсон

Таким образом, ореол очарования, существовавший в болельщицких кругах «Манчестер Юнайтед» вокруг персоны Джима Рэтклиффа, постепенно рассеивается, и нынешнее увольнение Алекса Фергюсона еще раз демонстрирует истинное лицо британского миллиардера, ставшего одним из крупнейших акционеров «красных дьяволов» и человеком, ответственным за принятие ключевых решений в клубе в вопросах спортивного направления.

На самом деле, «Манчестер Юнайтед» действительно нуждается в том, чтобы сбалансировать свой бюджет, так как клубу необходимо соответствовать нормам прибыльности и устойчивости, существующим в английской Премьер-лиге. Увольнение Фергюсона позволит «красным дьяволам» экономить минимум по 2,1 миллиона фунтов в год, которые выплачивались сэру Алексу в виде заработной платы. Также снизятся расходы на содержание специальной директорской ложи, выделяемой под Фергюсона и еще 12 гостей, которых легендарный экс-коуч «Манчестер Юнайтед» мог по своему усмотрению приглашать на домашние поединки команды.

В качестве глобального посла «Манчестер Юнайтед» 82-летний Алекс Фергюсон в последние годы действительно делал слишком мало, чтобы соответствовать своей заработной плате. В мае 2018 года шотландец пережил геморрагический инсульт и находился в буквальном смысле слова «на волоске» от смерти. Поэтому никакой работой Фергюсон в глобальном понимании заниматься уже не способен, и Рэтклифф настоял, чтобы расставание с сэром Алексом сейчас носило вид решения, принятого сторонами полюбовно. Так и произошло: Фергюсона лишили заработной платы за официальную должность в клубе, но сохранили за шотландцем пост неисполнительного члена совета директоров, а также возможность посещать домашние поединки, находясь в вип-зоне стадиона.

Справедливости ради стоит отмечать, что далеко не все фанаты «Манчестер Юнайтед» оказались встревожены новостью о нынешнем увольнении из клуба Алекса Фергюсона. Часть из них по-прежнему считает шотландца частично ответственным за поглощение клуба семьей Глейзеров после того, как сэр Алекс рассорился с предыдущими владельцами «красных дьяволов» Джеем Пи Макманусом и Джоном Магниером из-за скаковой лошади (Фергюсон давно питает слабость к скачкам).

Впрочем, большинство болельщиков МЮ все-таки склонна считать, что Фергюсон однозначно заслуживает особенной роли и статуса в клубе, потому как сделал для «красных дьяволов» невероятно много. Даже Глейзеры, несмотря на их многочисленные недостатки, кажется, понимали это, а потому держали сэра Алекса на одной из видных, пусть и чисто «декоративных», должностей в клубе. Да и зарплата шотландца была каплей в море по сравнению с рекордными доходами «Манчестер Юнайтед» в размере 662 миллионов фунтов.

Но жесткий поступок Рэтклиффа демонстрирует, что бизнесмена мало волнует легендарное наследие клуба. То, что было когда-то не имеет для сэра Джима ни малейшего значения, и он всячески сфокусирован на улучшении ситуации и выведении «Манчестер Юнайтед» на лидирующие позиции в английском футболе в ближайшие годы. По сути, Рэтклифф хочет развивать МЮ по модели, которую успешно выстроили ранее «шумные соседи» из «Манчестер Сити». В частности, «красные дьяволы» уже успели переманить к себе некоторых функционеров, имевших опыт работы в стане «горожан»: генерального директора Омара Берраду, технического директора Джейсона Уилкокса и главу отдела коммуникаций Тоби Крейга.

Кроме того, сэр Джим Рэтклифф дает понять, что хочет построить для «Манчестер Юнайтед» новый стадион, так как легендарный «Олд Траффорд» находится в откровенно плохом техническом состоянии и имеет ряд глобальных проблем, например, с крышей. Если/когда МЮ все-таки переберется на новую арену, то от «золотой эпохи» Алекса Фергюсона в клубе останется еще меньше, чем сейчас. Молодое поколение болельщиков будет воспринимать наследие шотландца как нечто весьма далекое и будет фокусироваться на необходимости новых достижений здесь и сейчас, а это именно то, что хочет дать фанатам Рэтклифф.

Интереснее всего, что несмотря на все успехи в бизнесе, которыми однозначно может похвастаться сэр Джим Рэтклифф, в футболе его дела пока не выглядят успешными. В частности, первая команда «Манчестер Юнайтед» кадрово все еще выглядит довольно разбалансированной, ей не хватает топового бомбардира вроде Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити», а еще больше вопросов у болельщиков продолжает вызывать дальнейшее пребывание на тренерском мостике Эрика тен Хага.

Тот факт, что в «Манчестер Юнайтед» приняли решение уволить Фергюсона с поста глобального посла клуба, но оставить главным тренером тен Хага выглядит едва ли не насмешкой над чувствами многих болельщиков манкунианцев. Терпение Рэтклиффа, которое тот демонстрирует по отношению к нидерландскому специалисту, несмотря на ужасные результаты, бросает тень на образ беспощадного борца за успех проекта, который сэр Джим создает, принимая непопулярные решения экономического характера.

Конечно, увольнение тен Хага может выглядеть для Рэтклиффа признанием собственной ошибки, ведь в начале сезона «Манчестер Юнайтед» неожиданно решил продлить контракт с нидерландцем, хотя изначально от нового миноритарного владельца ожидали совсем другого – приглашения нового главного тренера. Кроме того, сейчас увольнение тен Хага обойдется клубу в «кругленькую сумму», в частности, тренеру придется выплатить на 6 миллионов фунтов больше, чем летом, перед пролонгацией контракта с Эриком.

Последнее обстоятельство выглядит особенно забавным, наглядно характеризуя все старания Рэтклиффа по уменьшению финансовой нагрузки на бюджет клуба. Скорее всего, тен Хага все равно придется отправлять в отставку, и те самые 6 «дополнительных» миллионов фунтов компенсации за новый контракт нидерландца могли бы помочь сэру Алексу оставаться глобальным послом клуба еще в течение как минимум трех лет. Вместо этого за безрассудные решения менеджмента расплачиваться приходится тем, кто служил на благо этому клубу дольше и успешнее всех. Что ж, никто и не утверждал, что справедливость существует. Особенно там, где дело касается денег, больших денег…