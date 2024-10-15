Сэра Алекса Фергюсона уволили из Манчестер Юнайтед
Легендарный тренер покидает структуру команды
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон покидает пост глобального посла клуба, который он занимал с 2013 года.
Компания Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом решила провести сокращения выплат в своей команде. Все сотрудники были проинформированы о том, что планируется сократить 250 рабочих мест.
В прошлом месяце «Манчестер Юнайтед» опубликовал отчет за последний год – оказалось, что убытки клуба составили 113,2 миллиона фунтов стерлингов. Владельцы планируют сократить траты на 40-50 миллионов и уже в 2025 году улучшить финансовый план.
После четырех туров Лиги наций Украина занимает последнее место в группе.
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Цікаво лише одне питання - невже весь керівний менеджмент та всі оті наглядові ради, ради директорів і т.д. не розуміють що роздування штатів отакими посадами "послів", які нічого не роблять, ні за що не відповідають і мають зарплату на рівні середнього гравця однозначно буде збитковим і призведе до погіршення фінансової звітності?