Сэра Алекса Фергюсона уволили из Манчестер Юнайтед

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон покидает пост глобального посла клуба, который он занимал с 2013 года.

Компания Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом решила провести сокращения выплат в своей команде. Все сотрудники были проинформированы о том, что планируется сократить 250 рабочих мест.

В прошлом месяце «Манчестер Юнайтед» опубликовал отчет за последний год – оказалось, что убытки клуба составили 113,2 миллиона фунтов стерлингов. Владельцы планируют сократить траты на 40-50 миллионов и уже в 2025 году улучшить финансовый план.

После четырех туров Лиги наций Украина занимает последнее место в группе.