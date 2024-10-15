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  4. Сэра Алекса Фергюсона уволили из Манчестер Юнайтед
Англия
15 октября 2024, 14:15 |
1725
3

Сэра Алекса Фергюсона уволили из Манчестер Юнайтед

Легендарный тренер покидает структуру команды

15 октября 2024, 14:15 |
1725
3
Сэра Алекса Фергюсона уволили из Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон покидает пост глобального посла клуба, который он занимал с 2013 года.

Компания Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом решила провести сокращения выплат в своей команде. Все сотрудники были проинформированы о том, что планируется сократить 250 рабочих мест.

В прошлом месяце «Манчестер Юнайтед» опубликовал отчет за последний год – оказалось, что убытки клуба составили 113,2 миллиона фунтов стерлингов. Владельцы планируют сократить траты на 40-50 миллионов и уже в 2025 году улучшить финансовый план.

После четырех туров Лиги наций Украина занимает последнее место в группе.

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Джим Рэтклифф Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Микола Титюк Источник: The Telegraph
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romario1501
Треба було звільнити тренера-фізрука!
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+5
potemkin78
с такой игрой и результатами никакой прибыли не будет
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+5
nick07
непогано так сер влащьувався - за посаду "аля потиндіти" отримував більше 2 млн фунтів в рік
Ото нашому Реброву ще є куди рости
Цікаво лише одне питання - невже весь керівний менеджмент та всі оті наглядові  ради, ради директорів і т.д. не розуміють що роздування штатів отакими посадами "послів", які нічого не роблять, ні за що не відповідають і мають зарплату на рівні середнього гравця однозначно буде збитковим і призведе до погіршення фінансової звітності? 
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-1
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