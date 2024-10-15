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Лига наций
15 октября 2024, 00:15 | Обновлено 15 октября 2024, 00:22
87
0

Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

15 октября 2024, 00:15 | Обновлено 15 октября 2024, 00:22
87
0
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Сборная Украины в польском Вроцлаве сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гости вышли вперед благодаря удару Лукаша Черва, а после перерыва с пенальти счет сравнял Артем Довбик.

В другом матче группы Албания на выезде обыграла Грузию со счетом 1:0, обе команды имеют по 6 очков.

Сине-желтые с 4 очками занимают последнее 4-е место. В ноябре команда Сергея Реброва сыграет против Албании и Грузии.

Турнирное положение в группе B1: Чехия (7 очков), Грузия, Албания (по 6), Украина (4).

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфинал, затем пройдут полуфиналы и финал. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А, B, С – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две худших команды на третьих местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Бельгия – Франция – 1:2
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2
  • 21:45. Италия – Израиль – 4:1
  • 21:45. Германия – Нидерланды – 1:0

🔹 Лига B

  • 19:00. Грузия – Албания – 0:1
  • 21:45. Исландия – Турция – 2:4
  • 21:45. Уэльс – Черногория – 1:0
  • 21:45. Украина – Чехия – 1:1

🔹 Лига C

  • 19:00. Азербайджан – Словакия – 1:3
  • 21:45. Эстония – Швеция – 0:3

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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