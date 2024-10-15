Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Сборная Украины в польском Вроцлаве сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гости вышли вперед благодаря удару Лукаша Черва, а после перерыва с пенальти счет сравнял Артем Довбик.
В другом матче группы Албания на выезде обыграла Грузию со счетом 1:0, обе команды имеют по 6 очков.
Сине-желтые с 4 очками занимают последнее 4-е место. В ноябре команда Сергея Реброва сыграет против Албании и Грузии.
Турнирное положение в группе B1: Чехия (7 очков), Грузия, Албания (по 6), Украина (4).
По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфинал, затем пройдут полуфиналы и финал. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А, B, С – перейдут в дивизион ниже.
В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две худших команды на третьих местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Бельгия – Франция – 1:2
- 21:45. Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2
- 21:45. Италия – Израиль – 4:1
- 21:45. Германия – Нидерланды – 1:0
🔹 Лига B
- 19:00. Грузия – Албания – 0:1
- 21:45. Исландия – Турция – 2:4
- 21:45. Уэльс – Черногория – 1:0
- 21:45. Украина – Чехия – 1:1
🔹 Лига C
- 19:00. Азербайджан – Словакия – 1:3
- 21:45. Эстония – Швеция – 0:3
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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