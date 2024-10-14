Германия в Мюнхене нанесла поражение Нидерландам и упрочила лидерство

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германия в Мюнхене нанесла поражение Нидерландам (1:0) и упрочила лидерство. Единственный в матче гол забил Джейми Левелинг из Штутгарта.

Сборная Венгрии на выезде переиграла команду Боснии и Герцеговины (2:0), дубль оформил Доминик Собослаи.

Турнирное положение: Германия (10 очков), Нидерланды (5), Венгрия (5), Босния и Герцеговина (1).

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Германия – Нидерланды – 1:0

Гол: Левелинг, 63

Босния и Герцеговина – Венгрия – 0:2

Голы: Собослаи, 38, 50 (пен)

Турнирная таблица