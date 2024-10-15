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  4. Германия – Нидерланды – 1:0. Кто такой Левелинг? Видео гола и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Нидерланды
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Лига наций
15 октября 2024, 02:35 | Обновлено 15 октября 2024, 03:25
19
0

Германия – Нидерланды – 1:0. Кто такой Левелинг? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций

15 октября 2024, 02:35 | Обновлено 15 октября 2024, 03:25
19
0
Германия – Нидерланды – 1:0. Кто такой Левелинг? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Левелинг

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Германия в Мюнхене нанесла поражение Нидерландам (1:0) и упрочила лидерство. Единственный в матче гол забил Джейми Левелинг, хавбек клуба Штутгарт.

Турнирное положение: Германия (10 очков), Нидерланды (5), Венгрия (5), Босния и Герцеговина (1).

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Германия – Нидерланды – 1:0

Гол: Левелинг, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Германия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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