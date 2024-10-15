14.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Лига наций15 октября 2024, 02:35 | Обновлено 15 октября 2024, 03:25
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Германия – Нидерланды – 1:0. Кто такой Левелинг? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций
15 октября 2024, 02:35 | Обновлено 15 октября 2024, 03:25
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Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Германия в Мюнхене нанесла поражение Нидерландам (1:0) и упрочила лидерство. Единственный в матче гол забил Джейми Левелинг, хавбек клуба Штутгарт.
Турнирное положение: Германия (10 очков), Нидерланды (5), Венгрия (5), Босния и Герцеговина (1).
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
Германия – Нидерланды – 1:0
Гол: Левелинг, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Германия).
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