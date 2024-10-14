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Лига наций УЕФА. Лига A
Бельгия
14.10.2024 21:45 – 46 1 : 1
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 октября 2024, 21:50 | Обновлено 14 октября 2024, 22:20
214
0

Бельгия – Франция, Германия – Нидерланды, другие игры. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 октября матчи 4-го тура Лиги наций

14 октября 2024, 21:50 | Обновлено 14 октября 2024, 22:20
214
0
Бельгия – Франция, Германия – Нидерланды, другие игры. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Вечером 14 октября проходят поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Бельгия – Франция
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Венгрия
  • 21:45. Италия – Израиль
  • 21:45. Германия – Нидерланды

🔹 Лига B

  • 19:00. Грузия – Албания – 0:1
  • 21:45. Исландия – Турция
  • 21:45. Уэльс – Черногория
  • 21:45. Украина – Чехия

🔹 Лига C

  • 19:00. Азербайджан – Словакия – 1:3
  • 21:45. Эстония – Швеция

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

21:45. Бельгия – Франция

21:45. Босния и Герцеговина – Венгрия

21:45. Италия – Израиль

21:45. Германия – Нидерланды

19:00. Грузия – Албания

21:45. Исландия – Турция

21:45. Уэльс – Черногория

21:45. Украина – Чехия

19:00. Азербайджан – Словакия

21:45. Эстония – Швеция

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Бельгия).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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