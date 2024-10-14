Лига наций14 октября 2024, 21:50 | Обновлено 14 октября 2024, 22:20
214
0
Бельгия – Франция, Германия – Нидерланды, другие игры. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 октября матчи 4-го тура Лиги наций
14 октября 2024, 21:50 | Обновлено 14 октября 2024, 22:20
214
0
Вечером 14 октября проходят поединки 4-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Бельгия – Франция
- 21:45. Босния и Герцеговина – Венгрия
- 21:45. Италия – Израиль
- 21:45. Германия – Нидерланды
🔹 Лига B
- 19:00. Грузия – Албания – 0:1
- 21:45. Исландия – Турция
- 21:45. Уэльс – Черногория
- 21:45. Украина – Чехия
🔹 Лига C
- 19:00. Азербайджан – Словакия – 1:3
- 21:45. Эстония – Швеция
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
21:45. Бельгия – Франция
21:45. Босния и Герцеговина – Венгрия
21:45. Италия – Израиль
21:45. Германия – Нидерланды
19:00. Грузия – Албания
21:45. Исландия – Турция
21:45. Уэльс – Черногория
21:45. Украина – Чехия
19:00. Азербайджан – Словакия
21:45. Эстония – Швеция
События матча
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Бельгия).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Рандал Коло-Муани (Франция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2024, 07:42 12
Цель Эрлинга – продолжить карьеру в Ла Лиге
Бокс | 14 октября 2024, 08:22 2
Энди Ли считает, что Усик победил 115-113
Футбол | 14.10.2024, 21:51
Другие виды | 14.10.2024, 17:50
Футбол | 14.10.2024, 04:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2024, 23:52 3
13.10.2024, 07:55
13.10.2024, 14:55 7
13.10.2024, 00:03
13.10.2024, 01:50 116
13.10.2024, 15:36 17
12.10.2024, 23:52 2
13.10.2024, 11:14 11