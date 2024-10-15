Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эстония – Швеция – 0:3. Как забил и ассистировал Дьекереш. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига C
Эстония
14.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
Швеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 октября 2024, 02:58 |
19
0

Эстония – Швеция – 0:3. Как забил и ассистировал Дьекереш. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 02:58 |
19
0
Эстония – Швеция – 0:3. Как забил и ассистировал Дьекереш. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Эстонии и Швеции.

Поединок прошел на стадионе Ле Кок Арена в Таллине. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голом и ассистом за шведов отличился Виктор Дьекереш. Еще два мяча оформил Себастиан Нанаси, оформив дубль.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Эстония – Швеция – 0:3

Голы: Нанаси, 29, 37, Дьекереш, 66

Видеообзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Себастиан Нанаси (Швеция).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Себастиан Нанаси (Швеция).
По теме:
Уэльс – Черногория – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола и обзор
Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Виктор Дьекереш видео голов и обзор сборная Швеции по футболу сборная Эстонии по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Футбол | 14 октября 2024, 20:30 108
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45

Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Футбол | 14 октября 2024, 04:39 0
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов

Испанец выступил с откровенным признанием

Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.10.2024, 00:15
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
ТАЛОВЕРОВ: В раздевалке все расстроены. Каждый отыграл не на 100, а на 120%
Футбол | 15.10.2024, 02:09
ТАЛОВЕРОВ: В раздевалке все расстроены. Каждый отыграл не на 100, а на 120%
ТАЛОВЕРОВ: В раздевалке все расстроены. Каждый отыграл не на 100, а на 120%
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Футбол | 14.10.2024, 08:40
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 11
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 9
Футбол
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем