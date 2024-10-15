14 октября состоялся матч 4-го тура группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Эстонии и Швеции.

Поединок прошел на стадионе Ле Кок Арена в Таллине. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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Голом и ассистом за шведов отличился Виктор Дьекереш. Еще два мяча оформил Себастиан Нанаси, оформив дубль.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

Эстония – Швеция – 0:3

Голы: Нанаси, 29, 37, Дьекереш, 66

Видеообзор матча: