Эстония – Швеция – 0:3. Как забил и ассистировал Дьекереш. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября состоялся матч 4-го тура группы 1 Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными Эстонии и Швеции.
Поединок прошел на стадионе Ле Кок Арена в Таллине. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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Голом и ассистом за шведов отличился Виктор Дьекереш. Еще два мяча оформил Себастиан Нанаси, оформив дубль.
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
Эстония – Швеция – 0:3
Голы: Нанаси, 29, 37, Дьекереш, 66
Видеообзор матча:
События матча
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