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Эстония
14.10.2024 21:45 - : -
Швеция
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Лига наций
14 октября 2024, 03:56 |
10
0

Эстония – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 14 октября в 21:45 по Киеву

14 октября 2024, 03:56 |
10
0
Эстония – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября на «А. Ле Кок Арена» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Эстонии встретится со сборной Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эстония

Команда помнит, что относительно недавно участвовала в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате. Да и летом получилось взять трофей, Балтийский кубок. Но при этом в нынешних привычных турнирах синерубашечники по делу рассматриваются как аутсайдеры. Они в прошлом году за 8 отборочных матчей взяли всего 1 ничью, проиграв все остальное. Да и нынешней осенью, даже с более простыми в среднем противниками, поражения продолжились. Начав с 0:1 дома против Словакии, потом подопечные Томаса Хэберли были разгромлены в соседней Швеции 0:3. Вернувшись к себе в Таллинн, в октябре с прямым оппонентом в борьбе за выживание, Азербайджаном. И там получилось оформить важную и при этом достаточно уверенную победу - закончили 3:1 в свою пользу.

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Швеция

Сборная после 1/8 финала Евро-2020 столкнулась с такими вопросами, как насколько глубоким будет спад и кто позволит оттолкнуться ото дна? В итоге, не выйдя после чемпионата мира еще и на Евро, тут сделали ставку на Томассона. Йон-Даль дебютировал в новом амплуа не особенно удачно, но он набивал таким образом шишки в матчах с товарищеским форматом. Зато потом в сентябре получилось забить по трижды и Азербайджану, и Эстонии. Но то аутсайдеры, а на этой неделе успели сыграть и с фаворитом квартета, Словакией. Там даже скандинавы ухитрились забить дважды, причем первыми. Но в ответ Стрелец забил сначала в раздевалку, а потом и в середине 2-го тайма, в итоге оформив ничью.

Статистика личных встреч

Тре крунур никогда не проигрывал соседу, с которым впервые пересекся еще в 1933-м году. Более того, скандинавы победили вот уже пять очных матчей кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут нового подвига от прибалтов. Они выложились в поединке с прямым конкурентом, так что ставим на то, что в данном матче выиграют гости при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Эстония
14 октбря 2024 -
21:45
Швеция
Фора Швеции (-1.5) 1.63 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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