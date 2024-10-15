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Лига наций УЕФА. Лига B
Уэльс
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Черногория
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Лига наций
15 октября 2024, 00:59 | Обновлено 15 октября 2024, 01:21
31
0

Уэльс и Турция одержали победы в Лиге наций. Швеция переиграла Эстонию

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

15 октября 2024, 00:59 | Обновлено 15 октября 2024, 01:21
31
0
Уэльс и Турция одержали победы в Лиге наций. Швеция переиграла Эстонию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уэльс и Турция одержали победы в Лиге наций и ведут борьбу за лидерство в группе B4.

Швеция переиграла Эстонию (3:0) и вместе со Словакией возглавляет группу C1.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

🔹 Лига B

21:45. Исландия – Турция – 2:4

Голы: Оскарссон, 3, Гудьонсен, 83 – Кахведжи, 63, Чалханоглу, 67 (пен), Гюлер, 88, Актюркоглу, 90+5

21:45. Уэльс – Черногория – 1:0

Гол: Уилсон, 36 (пен)

Турнирная таблица

🔹 Лига C

21:45. Эстония – Швеция – 0:3

Голы: Нанаси, 29, 37, Дьекереш, 66

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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