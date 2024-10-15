Уэльс и Турция одержали победы в Лиге наций. Швеция переиграла Эстонию

Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Уэльс и Турция одержали победы в Лиге наций и ведут борьбу за лидерство в группе B4.

Швеция переиграла Эстонию (3:0) и вместе со Словакией возглавляет группу C1.

Лига наций. 4-й тур, 14 октября

🔹 Лига B

21:45. Исландия – Турция – 2:4

Голы: Оскарссон, 3, Гудьонсен, 83 – Кахведжи, 63, Чалханоглу, 67 (пен), Гюлер, 88, Актюркоглу, 90+5

21:45. Уэльс – Черногория – 1:0

Гол: Уилсон, 36 (пен)

Турнирная таблица

🔹 Лига C

21:45. Эстония – Швеция – 0:3

Голы: Нанаси, 29, 37, Дьекереш, 66

Турнирная таблица