Уэльс и Турция одержали победы в Лиге наций. Швеция переиграла Эстонию
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Уэльс и Турция одержали победы в Лиге наций и ведут борьбу за лидерство в группе B4.
Швеция переиграла Эстонию (3:0) и вместе со Словакией возглавляет группу C1.
Лига наций. 4-й тур, 14 октября
🔹 Лига B
21:45. Исландия – Турция – 2:4
Голы: Оскарссон, 3, Гудьонсен, 83 – Кахведжи, 63, Чалханоглу, 67 (пен), Гюлер, 88, Актюркоглу, 90+5
21:45. Уэльс – Черногория – 1:0
Гол: Уилсон, 36 (пен)
Турнирная таблица
🔹 Лига C
21:45. Эстония – Швеция – 0:3
Голы: Нанаси, 29, 37, Дьекереш, 66
Турнирная таблица
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