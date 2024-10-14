14 октября на «Альянц-Арена» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Германии встретится со сборной Нидерландов. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда год назад получила уже очередного тренера за последнее время, Нагельсманна. И он наконец-то сумел стабилизировать ситуацию, наладить игру, причем одновременно и состав капитально перетряхнули. В итоге на Евро немцы продемонстрировали столь нравящуюся всем болельщикам готовность играть и ярко, и результативно. Но для того, чтобы бороться на равных с Испанией, сил не хватило. Точнее, как раз единственный раз на чемпионате, когда фурия роха играла экстра-тайм - и забила в нем. Отдохнув в августе, потом сборная, уже без ряда ветеранов, разгромила 5:0 Венгрию, но при этом ограничились ничьей 2:2 в Амстердаме. Сейчас, уже и без Тер Штегена, в Боснии выиграли. Все решилось после дубля Ундава, что был оформлен за 6 минут, еще до перерыва. Хотя после ответного гола Джеко пришлось понервничать.

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Нидерланды

Сборная, строго говоря, на Евро задержалась дольше, чем хозяева того турнира. Она смогла добраться до полуфинала там, причем только в конце Уоткинс принес трем львам столь важный гол, установивший итоговые 2:1. В Лиге Наций подопечные Кумана (а ведь чуть больше года назад, вернувшись на пост главного тренена, Роналд был близок к увольнению из-за слабых результатов) пока что вполне хорошо смотрелись: выиграли 5:2 у боснийцев дома и обменялись по паре голов с немцами, закончив на 2:2. В рамках нынешнего окна оранжевые в Будапеште ограничились только ничьей 1:1, к тому же ван Дейк там ухитрился получить 2 желтые, оставив своих партнеров доигрывать в меньшинстве.

Статистика личных встреч

Немцы в последних трех очных матчах не проигрывали: одна победа и пара ничьих, в том числе 2:2 в прошлом месяце.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что тут голландцы смогут хотя бы за ничью зацепиться. Рекомендуем согласится с этим и поставить на победу немцев над соседями (коэффициент - 1,81).