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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Чехия
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Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2024, 23:41 | Обновлено 14 октября 2024, 23:56
3442
109

Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию

Команды обменялись голами

14 октября 2024, 23:41 | Обновлено 14 октября 2024, 23:56
3442
109
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в стартовый состав предыдущего матча Лиги наций против сборной Грузии (1:0) внес лишь одно изменение – Ивана Калюжного на позиции опорного полузащитника заменил Тарас Степаненко, который восстановился после повреждения. Десять остальных футболистов свои позиции на поле сохранили. Решение наставника украинской команды, с одной стороны, было ожидаемым, учитывая опыт игрока донецкого «Шахтера», а с другой – удивительным, если вспоминать то, как сыграл Калюжный против грузинской сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Форсировать события с первых минут матча не стали ни украинцы, ни чехи. Динамичнее и мобильнее в игру вошли футболисты сборной Украины, но очень быстро им пришлось сосредоточиться на игре от своих ворот, так как инициативой завладели гости. В обороне «сине-желтые» были хладнокровны, поэтому их группа атаки получила возможность рьяно включаться в организацию угроз, как только это можно было. Так, уже на 5-й минуте проход слева Михаила Мудрика завершился передачей в район 11-метровой, куда примчался Николай Шапаренко. Пробить акцентировано и точно хавбеку не удалось – мяч ушел выше площади ворот.

Чехи в ответ прибавили и принялись усердно расшатывать защитные построения украинцев. То слева, то справа гости пытались найти бреши, но украинцы в обороне оставались слаженными. Правда, на 10-й минуте взаимопонимание игроков с голкипером Анатолием Трубиным дало незначительный сбой, однако серьезных последствий это не имело.

Getty Images/Global Images Ukraine

На 17-й минуте неприятно издали пробил Черны – мяч ушел выше перекладины. Момент не удивил, ведь чехи до этого безрезультатно пытались вскрыть украинскую защиту. А через считанные секунды сборная Чехии повела в счете, организовав гол после углового. Украинцы, казалось бы, выбили мяч после навеса к ближней стойке, но за пределами штрафной сферу удачно словил Черв и сходу пробил в левый от себя нижний угол. 0:1 – Трубин оказался в роли статиста.

К сожалению, во время корнера серьезно травмировался Алексей Гуцуляк – Ребров был вынужден заменит его на Александра Зубкова. Стартовый план тренерского штаба сборной Украины на матч получил двойной удар – в виде пропущенного гола и потери Гуцуляка. Впрочем, выход Зубкова был заменой по позиции, а значит, не должен быть стать критичным.

И уже через две минуты «сине-желтым» удалась отличная перспективная атака правым флангом, которая принесла, увы, лишь углового. За ним последовал еще один стандарт, а на 26-й минуте Мудрик отметился вторым в матче знаковым немного неточным пасом в штрафной соперников на Георгия Судакова. Тот при точной передаче мог с 10 метров буквально расстрелять чешские ворота – не получилось.

Серия перспективных моментов завела игроков сборной Украины. Они стали активнее идти на оборону Чехии, однако при этом у них стало больше свободного пространства в защитных построениях. Это было опасно и чревато неприятностями. Подопечные Ивана Гашека это прекрасно понимали и старались этим пользоваться по максимуму.

Getty Images/Global Images Ukraine

На 37-й минуте хорошую возможность для Артема Довбика создал Шапаренко, но форвард «Ромы» немного забежал перед этим в положение вне игры. После этого все оставшееся основное время первого тайма прошло под аккомпанемент позиционных атак украинцев. В них не было единственного — результативного завершения. А вот чехи уже в компенсированное время первой половины встречи забили — отличился Витик, который сыграл на добивании после сейва Трубина. К счастью для украинской сборной, футболист сборной Чехии до гола находился в офсайде, который испанская бригада арбитров уверенно зафиксировала.

Второй тайм начался с углового у ворот сборной Украины, который увенчался неприятным ударом в исполнении Соучека. Момент показал планы чехов не играть по счету и не цепляться за победный счет. Для «сине-желтых» это был приятный момент, так как они могли рассчитывать на относительную свободу в обороне соперников. И уже на 50-й минуте украинцы получили свои дивиденты от этого — после паса Зубкова на Ефима Коноплю чех Крейчи сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр уверенно указал на 11-метровую отметку. Довбик с «точки» играючи развел мяч и голкипера Коваржа по разным углам. 1:1!

Getty Images/Global Images Ukraine

Гашек на гол украинцев ответил двойной заменой, на что Ребров на 65-й минуте отреагировал появлением на поле Ивана Калюжного и Дмитрия Крыськива вместо Степаненко и Шапаренко. Наставник чешской сборной на этом не успокоился и на 70-й минуте выпустил еще двух свежих исполнителей, сняв с игры нападающего Хори, голову которого игроки сборной Чехии до этого постоянно искали перед воротами Трубина.

Рокировки в составах команд на соотношение сил на поле не повлияли. Чем меньше игрового времени оставалось, тем активнее обе сборные стремились вперед. Центр поля их совершенно не привлекал, поэтому игра была то возле одной штрафной, то возле противоположной. На 77-й минуте стеной за украинскую сборную сыграл Трубин, которому удался двойной сейв. Через четыре минут Зубков ударом со штрафного проверил бдительность Коваржа, а на добивании никого из украинцев не оказалось.

До самого финального свистка обе сборные продолжали идти вперед и искать свой шанс. Его не нашли ни игроки сборной Украины, ни их оппоненты из команды Чехии – ничья 1:1. Итоговый результат получился на руку чехам, которые, имея 7 очков, поднялись на 1-е место в квартете. Украина по-прежнему только 4-я с четырьмя очками. 16 ноября «сине-желтые» сыграют на выезде с Грузией.

Лига наций. Группа В1. 4-й тур.

Украина – Чехия – 1:1

Голы: Довбик (53, пенальти) – Черв (18)

Предупреждения: Крыськив (76) – Хоры (64), Климент (93), Лингр (94)

Украина: Трубин, Матвиенко, Забарный, Таловеров, Конопля (Тымчик, 80), Степаненко (Калюжный, 64), Мудрик, Шапаренко (Крыськив, 64), Судаков, Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехия: Коварж, Боржил (Змрзлы, 70), Крейчи, Витик, Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц (Кухта, 91), Хоры (Климент, 70), Черны (Лингр, 58)

Арбитр: Гильермо Куадра (Испания)

Стадион «Тарчински Арена» (Вроцлав, Польша)

УКРАИНА – ЧЕХИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 110
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Brent11
Зубков просто мрак,Мудрик достал своим эгоизмом,навесы не глядя,мысли в атаке нет,короче уровень Фарер
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+18
Nordenus
Физрук во главе стада баранов
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+15
D1927K
Такі як Калюжний потрібні збірній.
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+12
SparroW
Єблова у відставку!
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+11
lehach_08
Потрібна перемога, чудак одного нападника змінює на іншого...   
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+9
Alex
Чехи молодцы, их даже ничья устраивает а они играют на победу высокий прессинг контроль мяча даже при 1-0 . Нам бы такого тренера и тактику. Опять все не от нас зависит в этой группе 
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+9
ortomir
Здоров'я Гуцуляку!
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+8
Андрій Заліщук
Нам категорично з такою грою не можна в Лігу А, знову ж таки нам потрібен тренер-тактик, когось по типу Мельгоси, бо Сірьожа не тягне...з приємного, ми взяли 4 очка з 6 можливих, не програли ні Грузії, ні Чехії, хоча багато хто предрікав таке
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+8
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Oxrannik.ua
Ребров не тренер аут
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+7
TolsTIyELF
Ребров не тренер. Нет игры ни в защите ни в нападении. А всё потому что ставит тех кто ему по какой то его логике нравится.
шапоренко слабый игрок. Он не забивает. 
матвиенко слабый - это автогол или пенальти.
степаненко запасной в клубе.
гуцуляе и зубков не уровень, кабаев не уровень, бондарь не уровень.
но шевченко будет покрывать реброва и позволит ему слить команду.
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+7
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D1927K
Гра об'єктивно лайно. На фарті нічия. Але що зробиш вболіваємо за наших, інших в нас нема
Вітаю, що не стратили бали.
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+7
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Airwolf77
Кроты, так сколько там Пудрик и Мудаков стоят?  200 лямов на двоих? 
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+7
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avk2307
Сидять в студії 4 "експерти " і не знають кого відзначити. Тупо ні про що базікають.
Грали дві команди посередні і обидві забили голи з моментів не 100%.
Могли ще по одному забити , але десь потягрнули "дураків" воротарі.
Дуже хотів щоб перемогли навіть по такій грі, але ну не награли.... 
На нічию і заслуговували.
Немає людей які самотужки вирішують. Мудрик 2-3 рази за гру щось показує, Судаков, Шапаренко нічого не показали. Тільки Калюжний , Забарний та Трубін на рівні... 
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+6
Stanislav Matusevych
Мда. За два матчі створено рівно один близький до гольового момент - на початку сьогодні в Шапаренка. Два голи: один з дальнього удару, другий з абсолютно халявного, хоч і справедливого, пенальті. Як атакувати, ми не знаємо. У захисті проти середняків європейського футболу можемо так-сяк справлятися тільки за рахунок позамежного бажання. Вже навіть середняки навчилися пресингувати від чужого штрафного. Ми - не можемо, тупо гравці нормально для цього не розставлені. Як чужий пресинг долати - не знаємо, весь перший тайм були просто виноси вперед, поки самі чехи не стали відходити при втраті на свою половину. І навіть у цьому випадку переходи через центр поля робляться винятково за допомогою індивідуальних якостей Забарного, який отримує м'яч і просто тягне його вперед. Жодного малюнку гри в команди нема. Тобто, тренерська робота відсутня, як така. Залишаються два матчі на виїзді, причому з довгим перельотом між ними. Відповідно, залишитися у дивізіоні В шансів мінімум. Знову вся надія на халяву, але ж не може вона приходити так часто. Ми у цих двох матчах реально більше, ніж на 2 очки, не награли, а ще хоча б 4 потрібно брати у листопаді. 
Висновок залишається сталим. РЕБРОВ - ГЕТЬ!!!
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+6
Nikos
Ви не розумієте, це крах і жах. Перше місце не зайняти при жодних розкладах (дві гри на виїзді), гри НЕМАЄ ВЗАГАЛІ, відбір на світ завалять 100%. Всі бояться сказати правду ЦЕ ЖАХ і ДНО.
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+6
Kawtan82
Серьожі, дай хоть 200 ще матчів. Результат буде одинаковий. Тому що, апсолютно нічого не міняється. Камон плей? І все. Він тупий тренер. Візьміть Маркевича, зробіть вболівальникам радість. 
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+6
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theeromario77
сірожа недорненер геть!
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+5
Pavel_i_CO
Фланги просто відсутні, а в центрі поля хаос... Сподіваюсь, що в листопаді буде більш боєздатний склад. Переключаємось на клубний футбол 
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+5
apepa
Реброфф ХУДШИЙ тренер за всю историю Украины. Пошёл вон из команды!
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+4
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Stas
Противно смотреть такую игру. Бей беги и всё. Мысли - 0. Ничего не меняется из матча к матчу. Должна быть отставка Реброва 
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+4
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