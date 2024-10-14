Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в стартовый состав предыдущего матча Лиги наций против сборной Грузии (1:0) внес лишь одно изменение – Ивана Калюжного на позиции опорного полузащитника заменил Тарас Степаненко, который восстановился после повреждения. Десять остальных футболистов свои позиции на поле сохранили. Решение наставника украинской команды, с одной стороны, было ожидаемым, учитывая опыт игрока донецкого «Шахтера», а с другой – удивительным, если вспоминать то, как сыграл Калюжный против грузинской сборной.

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Форсировать события с первых минут матча не стали ни украинцы, ни чехи. Динамичнее и мобильнее в игру вошли футболисты сборной Украины, но очень быстро им пришлось сосредоточиться на игре от своих ворот, так как инициативой завладели гости. В обороне «сине-желтые» были хладнокровны, поэтому их группа атаки получила возможность рьяно включаться в организацию угроз, как только это можно было. Так, уже на 5-й минуте проход слева Михаила Мудрика завершился передачей в район 11-метровой, куда примчался Николай Шапаренко. Пробить акцентировано и точно хавбеку не удалось – мяч ушел выше площади ворот.

Чехи в ответ прибавили и принялись усердно расшатывать защитные построения украинцев. То слева, то справа гости пытались найти бреши, но украинцы в обороне оставались слаженными. Правда, на 10-й минуте взаимопонимание игроков с голкипером Анатолием Трубиным дало незначительный сбой, однако серьезных последствий это не имело.

Getty Images/Global Images Ukraine

На 17-й минуте неприятно издали пробил Черны – мяч ушел выше перекладины. Момент не удивил, ведь чехи до этого безрезультатно пытались вскрыть украинскую защиту. А через считанные секунды сборная Чехии повела в счете, организовав гол после углового. Украинцы, казалось бы, выбили мяч после навеса к ближней стойке, но за пределами штрафной сферу удачно словил Черв и сходу пробил в левый от себя нижний угол. 0:1 – Трубин оказался в роли статиста.

К сожалению, во время корнера серьезно травмировался Алексей Гуцуляк – Ребров был вынужден заменит его на Александра Зубкова. Стартовый план тренерского штаба сборной Украины на матч получил двойной удар – в виде пропущенного гола и потери Гуцуляка. Впрочем, выход Зубкова был заменой по позиции, а значит, не должен быть стать критичным.

И уже через две минуты «сине-желтым» удалась отличная перспективная атака правым флангом, которая принесла, увы, лишь углового. За ним последовал еще один стандарт, а на 26-й минуте Мудрик отметился вторым в матче знаковым немного неточным пасом в штрафной соперников на Георгия Судакова. Тот при точной передаче мог с 10 метров буквально расстрелять чешские ворота – не получилось.

Серия перспективных моментов завела игроков сборной Украины. Они стали активнее идти на оборону Чехии, однако при этом у них стало больше свободного пространства в защитных построениях. Это было опасно и чревато неприятностями. Подопечные Ивана Гашека это прекрасно понимали и старались этим пользоваться по максимуму.

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На 37-й минуте хорошую возможность для Артема Довбика создал Шапаренко, но форвард «Ромы» немного забежал перед этим в положение вне игры. После этого все оставшееся основное время первого тайма прошло под аккомпанемент позиционных атак украинцев. В них не было единственного — результативного завершения. А вот чехи уже в компенсированное время первой половины встречи забили — отличился Витик, который сыграл на добивании после сейва Трубина. К счастью для украинской сборной, футболист сборной Чехии до гола находился в офсайде, который испанская бригада арбитров уверенно зафиксировала.

Второй тайм начался с углового у ворот сборной Украины, который увенчался неприятным ударом в исполнении Соучека. Момент показал планы чехов не играть по счету и не цепляться за победный счет. Для «сине-желтых» это был приятный момент, так как они могли рассчитывать на относительную свободу в обороне соперников. И уже на 50-й минуте украинцы получили свои дивиденты от этого — после паса Зубкова на Ефима Коноплю чех Крейчи сыграл рукой в своей штрафной. Арбитр уверенно указал на 11-метровую отметку. Довбик с «точки» играючи развел мяч и голкипера Коваржа по разным углам. 1:1!

Getty Images/Global Images Ukraine

Гашек на гол украинцев ответил двойной заменой, на что Ребров на 65-й минуте отреагировал появлением на поле Ивана Калюжного и Дмитрия Крыськива вместо Степаненко и Шапаренко. Наставник чешской сборной на этом не успокоился и на 70-й минуте выпустил еще двух свежих исполнителей, сняв с игры нападающего Хори, голову которого игроки сборной Чехии до этого постоянно искали перед воротами Трубина.

Рокировки в составах команд на соотношение сил на поле не повлияли. Чем меньше игрового времени оставалось, тем активнее обе сборные стремились вперед. Центр поля их совершенно не привлекал, поэтому игра была то возле одной штрафной, то возле противоположной. На 77-й минуте стеной за украинскую сборную сыграл Трубин, которому удался двойной сейв. Через четыре минут Зубков ударом со штрафного проверил бдительность Коваржа, а на добивании никого из украинцев не оказалось.

До самого финального свистка обе сборные продолжали идти вперед и искать свой шанс. Его не нашли ни игроки сборной Украины, ни их оппоненты из команды Чехии – ничья 1:1. Итоговый результат получился на руку чехам, которые, имея 7 очков, поднялись на 1-е место в квартете. Украина по-прежнему только 4-я с четырьмя очками. 16 ноября «сине-желтые» сыграют на выезде с Грузией.

Лига наций. Группа В1. 4-й тур.

Украина – Чехия – 1:1

Голы: Довбик (53, пенальти) – Черв (18)

Предупреждения: Крыськив (76) – Хоры (64), Климент (93), Лингр (94)

Украина: Трубин, Матвиенко, Забарный, Таловеров, Конопля (Тымчик, 80), Степаненко (Калюжный, 64), Мудрик, Шапаренко (Крыськив, 64), Судаков, Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехия: Коварж, Боржил (Змрзлы, 70), Крейчи, Витик, Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц (Кухта, 91), Хоры (Климент, 70), Черны (Лингр, 58)

Арбитр: Гильермо Куадра (Испания)

Стадион «Тарчински Арена» (Вроцлав, Польша)

УКРАИНА – ЧЕХИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА