В понедельник, 14 октября, состоится поединок группы В1 Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Чехии. Матч пройдет во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчиньски Арена», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Чехи набрали в трех матчах шесть очков, а «сине-желтые» записали в свой актив 3 балла. Несколько дней назад сборная Украины с минимальным счетом обыграла Грузию (победный гол забил Михаил Мудрик). В сентябре команда Сергея Реброва проиграла чехам со счетом 2 3.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«У этой команды (Чехии – прим.) уже много лет практически не меняется состав. Да, после проигранной первой игры они сменили очень много игроков. У них очень хороший состав, есть несколько игроков высокого уровня на каждую позицию. Готовимся очень серьезно. Мы должны уважать соперника, но думать о своей игре».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Чехия, за которой можно следить в украинской версии сайта.