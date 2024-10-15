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УКРАИНА
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Чехия
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Лига наций
15 октября 2024, 00:23 | Обновлено 15 октября 2024, 00:32
1153
11

РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после ничьей с Чехией в Лиге наций

15 октября 2024, 00:23 | Обновлено 15 октября 2024, 00:32
1153
11
РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поединка 4-го тура Лиги наций 2024/25 с командой Чехии (1:1),

– В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк?

– К сожалению, очень сильное сотрясение. Он сейчас в госпитале, ситуация достаточно сложная. Желаем все ему выздоровление, но сейчас не все так просто. Что касается игровой ситуации, то здесь трудно говорить о каком-либо нарушении правил.

– Какие причины того, что сборной Украины так тяжело реализовывать моменты?

– Важно, что мы их создаем. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться на каждом созданном моменте. В первом тайме были отличные выходы в контратаки, но мы их не завершали и получали атаки в нашу сторону. Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты, чтобы они были. Очень важно, чтобы все игроки в таких эпизодах максимально концентрировались. Так что работаем.

– Вы выпустили на замену Александра Зубкова, Дмитрия Крыськива, мы увидели связь игроков «Шахтера» в полузащите. Стала ли важна их сыгранность во втором тайме?

– В общем, нужно было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что восстановился, 90 минут работал. К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, мы его заменили. Вышедшие игроки добавили в интенсивности. Крыськив впервые вызван в сборную, и всегда первые игры очень тяжелые, несмотря на то, что футболисты понимают друг друга, потому что вместе играют в «Шахтере». Это сборная, это совсем другой уровень. К сожалению, мы не сделали главное – не забили (победный) гол.

– Как бы вы оценили два матча в исполнении Максима Таловерова?

– Я доволен, что сейчас он играет по 90 минут в своем клубе, потому что раньше у него не было практики. Очень важно, чтобы игроки находились в тонусе. Он заслужил то, что мы выбрали его. Я смотрел его матчи в чемпионате, видел, как он работает на тренировках. Этот выбор был очевиден. Эти две игры он провел на очень высоком уровне.

– Как оцените игру сборной Чехии?

– Это мощная сборная, играющая в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают того места, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем сражаться за выход в дивизион А.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Украины против Чехии

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (УКРАИНА).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Черв (Чехия).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 11
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an52
Сірожа, не сміши ні людей, ні лєбедей. Ви будете боротися, щоб не вилетіти у Лігу С. І то не факт, що будете
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
Це видно як вони борються. З Албанією нуль балів, з чехами один. Ну як же можна бути таким впертим, видно він дивиться гру своєї команди через рожеві окуляри. Зіграності в атакуючих діях немає, постійні обрізки, тактика " бий-біжи". З такою грою не те, що група А не світить, тут потрібно думати, щоб в С не опинитись.
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+1
Alex T
Разговоры ни о чем. Игры нет, результата тоже, с грузинами была бы ничья если б не индивидуалка игрока, и почетное последнее место и два очка - вот и весь уровень при нем
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+1
boroda
В якому році?
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+1
Віталій Ткачук
Що за маячня? Він ж гру бачив ближче ніж ми.
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+1
mini.f
Чувачок живет в каком-то другом измерении... Блажен кто верует...
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0
Дар'я Кочуг
В жовтневих матчах Ребров зробив ставку на Шахтарську компанію, майже половину стартового складу звідти+заміни Криськів та Зубков. Типу в надії, що вони зіграні та Шахтарські схеми зіграють. Ну і Мудрика туди ж, вони ж з Судаковим одне ціле. Але потім я блять бачу як на лівому фланзі Судаков, Мудрик та Зубков якогось хера на клаптику 2*2м разом та заважають один одному, контратака заглохла. Там Матвієнко не порозумілись з Судаковим, м'яч від першого в аут.
Де тоді результат, якщо ТШ випускає міцних типу зіграних хлопців, вони Шапаренка та Гуцуляка ігнорують в передачах, але один одному заважають навіть. Ця херня не працює в нашій збірній, шановний ТШ. Може ще використати Динамівський/Шахтарський трикутник, але не більше, це не УПЛ. Скидається на те, що Ребров бере або Динамівську команду на вересень, або Шахтарську на жовтень, щоб вони там свої награні комбінації розіграли та й по всьому. Але так не можна, треба працювати і не надіятись тільки на роботу клубних тренерів та індивідуальну майстерність їх гравців. Навіщо тоді в збірній інші клуби присутні, відпустіть додому, нехай відпочинуть
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0
TolsTIyELF
Игроки есть, нужен тренер. С нормальнім ми би легко виігралі.
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0
antt
Я думав що він тепер боротиметься із Грузією за третє місце чи з албанцями, в залежності від обставин. І це буде результат. Але він цього не скаже, тому говорить про Лігу A. Але я не розумію - є шанси пробиватися через ЛН на мундіаль? Минулого разу ми в ЛН заняли друге місце і вийшли завдяки ЛН в плейоф на Євро а потім із всіма потугами на Євро. То чому про це не говорити тепер.  А про якусь Лігу А. ЛН - це ж замінник для колишніх товаристських матчів. Хоча ці матчі тепер якраз досить серйозні, а не товаристські.
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-1
Fitness.sports
Ну и замашки у него. Как бы не говорил он, но это не от сборной Украины зависит.
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-1
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