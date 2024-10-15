РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поединка 4-го тура Лиги наций 2024/25 с командой Чехии (1:1),

– В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк?

– К сожалению, очень сильное сотрясение. Он сейчас в госпитале, ситуация достаточно сложная. Желаем все ему выздоровление, но сейчас не все так просто. Что касается игровой ситуации, то здесь трудно говорить о каком-либо нарушении правил.

– Какие причины того, что сборной Украины так тяжело реализовывать моменты?

– Важно, что мы их создаем. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться на каждом созданном моменте. В первом тайме были отличные выходы в контратаки, но мы их не завершали и получали атаки в нашу сторону. Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты, чтобы они были. Очень важно, чтобы все игроки в таких эпизодах максимально концентрировались. Так что работаем.

– Вы выпустили на замену Александра Зубкова, Дмитрия Крыськива, мы увидели связь игроков «Шахтера» в полузащите. Стала ли важна их сыгранность во втором тайме?

– В общем, нужно было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что восстановился, 90 минут работал. К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, мы его заменили. Вышедшие игроки добавили в интенсивности. Крыськив впервые вызван в сборную, и всегда первые игры очень тяжелые, несмотря на то, что футболисты понимают друг друга, потому что вместе играют в «Шахтере». Это сборная, это совсем другой уровень. К сожалению, мы не сделали главное – не забили (победный) гол.

– Как бы вы оценили два матча в исполнении Максима Таловерова?

– Я доволен, что сейчас он играет по 90 минут в своем клубе, потому что раньше у него не было практики. Очень важно, чтобы игроки находились в тонусе. Он заслужил то, что мы выбрали его. Я смотрел его матчи в чемпионате, видел, как он работает на тренировках. Этот выбор был очевиден. Эти две игры он провел на очень высоком уровне.

– Как оцените игру сборной Чехии?

– Это мощная сборная, играющая в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают того места, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем сражаться за выход в дивизион А.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Украины против Чехии