РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после ничьей с Чехией в Лиге наций
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поединка 4-го тура Лиги наций 2024/25 с командой Чехии (1:1),
– В каком состоянии находится Алексей Гуцуляк?
– К сожалению, очень сильное сотрясение. Он сейчас в госпитале, ситуация достаточно сложная. Желаем все ему выздоровление, но сейчас не все так просто. Что касается игровой ситуации, то здесь трудно говорить о каком-либо нарушении правил.
– Какие причины того, что сборной Украины так тяжело реализовывать моменты?
– Важно, что мы их создаем. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться на каждом созданном моменте. В первом тайме были отличные выходы в контратаки, но мы их не завершали и получали атаки в нашу сторону. Мы работаем над тем, чтобы создавать моменты, чтобы они были. Очень важно, чтобы все игроки в таких эпизодах максимально концентрировались. Так что работаем.
– Вы выпустили на замену Александра Зубкова, Дмитрия Крыськива, мы увидели связь игроков «Шахтера» в полузащите. Стала ли важна их сыгранность во втором тайме?
– В общем, нужно было держать интенсивность. Георгий Судаков показал, что восстановился, 90 минут работал. К сожалению, у Николая Шапаренко было небольшое повреждение, мы его заменили. Вышедшие игроки добавили в интенсивности. Крыськив впервые вызван в сборную, и всегда первые игры очень тяжелые, несмотря на то, что футболисты понимают друг друга, потому что вместе играют в «Шахтере». Это сборная, это совсем другой уровень. К сожалению, мы не сделали главное – не забили (победный) гол.
– Как бы вы оценили два матча в исполнении Максима Таловерова?
– Я доволен, что сейчас он играет по 90 минут в своем клубе, потому что раньше у него не было практики. Очень важно, чтобы игроки находились в тонусе. Он заслужил то, что мы выбрали его. Я смотрел его матчи в чемпионате, видел, как он работает на тренировках. Этот выбор был очевиден. Эти две игры он провел на очень высоком уровне.
– Как оцените игру сборной Чехии?
– Это мощная сборная, играющая в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают того места, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем сражаться за выход в дивизион А.
ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Украины против Чехии
События матча
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Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45
Коуч национальной команды дал комментарий во флеш-интервью после матча ЛН с чехами
Де тоді результат, якщо ТШ випускає міцних типу зіграних хлопців, вони Шапаренка та Гуцуляка ігнорують в передачах, але один одному заважають навіть. Ця херня не працює в нашій збірній, шановний ТШ. Може ще використати Динамівський/Шахтарський трикутник, але не більше, це не УПЛ. Скидається на те, що Ребров бере або Динамівську команду на вересень, або Шахтарську на жовтень, щоб вони там свої награні комбінації розіграли та й по всьому. Але так не можна, треба працювати і не надіятись тільки на роботу клубних тренерів та індивідуальну майстерність їх гравців. Навіщо тоді в збірній інші клуби присутні, відпустіть додому, нехай відпочинуть