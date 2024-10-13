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14.10.2024 21:45 - : -
Чехия
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Лига наций
13 октября 2024, 22:56 | Обновлено 13 октября 2024, 22:57
524
0

Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Закрепить начатое в предыдущем поединке

13 октября 2024, 22:56 | Обновлено 13 октября 2024, 22:57
524
0
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября в 21.45 по киевскому времени сборная Украины проведет поединок четвертого тура Лиги наций. На номинально домашней арене во Вроцлаве «сине-желтые» будут принимать сборную Чехии.

Украина

Два дебютные поединки в Лиги наций завершились фиаско для «сине-желтых». В стартовой встрече нового сезона команда Сергея Реброва уступила сборной Албании – 1:2. Единственный мяч на счету Конопли.

Проиграли украинцы и сборной Чехии – 2:3. За нашу команду забивали Ванат и Судаков.

Накануне матча третьего тура ЛН – против сборной Грузии – наша команда оказалась в очень непростой ситуации. С одной стороны, последнее место в группе с нулем очков, с другой – отсутствие из-за травм сразу девятерых исполнителей.

Тем не менее, нашей национальной сборной удалось победить лидера нашего квартета. Единственный мяч в игре против Сакартвело на счету Мудрика.

В матче против сборной Грузии за сборную Украины дебютировало сразу три игрока: Калюжный, Крыськив и Назаренко.

Тем не менее, победы в игре с подопечными Вили Саньоля нашей команде не хватило, чтобы покинуть последнее место в группе. В Украины и Албании – по три очка, но за счет преимущества в личной встрече албанцы в табели о рангах находятся выше нас.

В игре против сборной Чехии нашей команде уже сможет помочь Степаненко. По словам Сергея Реброва, Тарас уже оклемался от последствий повреждения. И он наверняка появится в игре против команды Гашека.

Чехия

Сборная Чехии тоже неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. В дебютном поединке подопечные Ивана Гашека были разбиты в Тбилиси 4:1, причем единственный мяч гости забили в конце поединка при счете 0:4.

Неудачно выступили чехи и на Евро-2024: последнее место в группе. Кстати, чехи и на ЧЕ играли в одной группе с Грузией.

После этой серии неудач главный тренер сборной Чехии заявил, что уйдет в отставку. По словам Ивана Гашека, «ему тут делать нечего». Мол, если его команда неудачно сыграет и в следующем поединке, то он точно покинет сборную.

Следующий поединок чехов – против сборной Украины. Футболисты собрались и поддержали своего тренера, добыв победу 3:2.

И в следующем туре чехи победили: обыграли албанцев 2:0. И теперь команда Гашека имеет отличные шансы на первое место и повышение в классе.

После матча с албанцами Гашек отметил, что его команда играла строго на результат, поскольку держала в уме предстоящую игру с украинцами.

Наставник чехов отметил, что очень рассчитывает на три очка в игре против Украины. По его словам, сборная Чехии очень стремится попасть на ближайший чемпионат мира, а посему для этого надо решить первую задачу – обеспечить для себя «запасной аэродром» в виде первого места в группе Лиги наций.

История противостояний

Команды сыграли шесть поединков. Пока что равенство: две победы в активе нашей сборной, две виктории одержали чехи. Еще два матча завершились вничью. Однако разница мячей – в пользу Чехии: 9:6.

Последний по счету поединок был сыгран месяц назад. Тогда команда Ивана Гашека обыграла команду Сергея Реброва 3:2. За чехов забивали Шульц (дважды) и Соучек, за нашу команду – Ванат и Судаков.

Отметим, что соперники уже пересекались и раньше в матчах Лиги наций. В 2018 году команда Андрея Шевченко дважды победила сборную Чехии.

Прогноз

После неудачного старта соперники почувствовали «запах крови». Наверняка они захотят продолжить свое победное шествие.

В отличие от команды Сергея Реброва, в команде Ивана Гашека практически нет кадровых проблем. За исключением отсутствия звездного форварда Патрика Шика. Чехи не скрывают, что хотят выиграть группу. Однако и наша команда после победы над Грузией наверняка захочет продолжить начатое.

Оппоненты схожи в том, что их атакующее звено преобладает над защитным. Поэтому наиболее вероятной ставкой видится «обе забьют».

Что же касается итогового результата, то рискнем предположить, что матч завершится победой сборной Украины 2:1.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Конопля, Сваток, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Яремчук

Чехия: Коварж, Витик, Цоуфал, Борил, Шульц, Соучек, Провод, Черв, Голеш, Гложек, Хорей.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
14 октбря 2024 -
21:45
Чехия
Победа Украины 2.76 Сделать ставку

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прогнозы Украина - Чехия сборная Украины по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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