Лига наций15 октября 2024, 00:15 |
8020
6
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
15 октября 2024, 00:15 |
8020
6
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 4-й тур, 14 октября
Украина – Чехия – 1:1
Гол: Довбик, 53 (пен.) – Черв, 18
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.
ГОЛ! 1:1 Довбик, 53 (пен.)
События матча
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (УКРАИНА).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Черв (Чехия).
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Комментарии 6
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Виженіть шЛЯПАРЕНКА!!!
Сильный не тот, кто обладает физической силой, а тот, кто использует ум, стратегию и хитрость для достижения своих целей. Игроки сборной дубины просто. Никакого ума, стратегии, и хитрости нету.
Кращий в полі - Забарний, Зубков- дуб. Вихід Яремчука - це взагалі "ахтунг". Як сказав коментатор матчу про Яремчука - в Україні вже не вчать ногами грати? Вже краще б на 20 хвилин замість Зубкова на правий фланг Назаренка випустили, могли б дотиснути чехів, але вихід Криськіва і Яремчука все зламали
Ну, якщо з Калюжного роблять героя, то це повна хана!!!
Роналду говорил, что уделяет внимание каждой мелочи доводя свою форму и ум и дисциплину до совершенства. Тренерует каждую мышцу, питание идеальное дающее максимум характеристикам, сон, и психологическая подготовка. У Украины таких игроков нету. Все какие-то и по навыкам слабые и умом не блещут.
Виженіть сУДОЧОК, кОНОПЛЯ
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