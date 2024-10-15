14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 4-й тур, 14 октября

Украина – Чехия – 1:1

Гол: Довбик, 53 (пен.) – Черв, 18

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Довбик, 53 (пен.)