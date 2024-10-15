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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
15 октября 2024, 00:15 |
8020
6

Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 00:15 |
8020
6
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 4-й тур, 14 октября

Украина – Чехия – 1:1

Гол: Довбик, 53 (пен.) – Черв, 18

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Черв, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Довбик, 53 (пен.)

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (УКРАИНА).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Черв (Чехия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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nivavn
Виженіть шЛЯПАРЕНКА!!!
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+2
EvilKiller107
Сильный не тот, кто обладает физической силой, а тот, кто использует ум, стратегию и хитрость для достижения своих целей. Игроки сборной дубины просто. Никакого ума, стратегии, и хитрости нету. 
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+1
Андрій Милявський
Кращий в полі - Забарний, Зубков- дуб. Вихід Яремчука - це взагалі "ахтунг". Як сказав коментатор матчу про Яремчука - в Україні вже не вчать ногами грати? Вже краще б на 20 хвилин замість Зубкова на правий фланг Назаренка випустили, могли б дотиснути чехів, але вихід Криськіва і Яремчука все зламали
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0
BVE
Ну, якщо з Калюжного роблять героя, то це повна хана!!!
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0
EvilKiller107
Роналду говорил, что уделяет внимание каждой мелочи доводя свою форму и ум и дисциплину до совершенства. Тренерует каждую мышцу, питание идеальное дающее максимум характеристикам, сон, и психологическая подготовка. У Украины таких игроков нету. Все какие-то и по навыкам слабые и умом не блещут. 
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0
виталий литвинов
Виженіть сУДОЧОК, кОНОПЛЯ
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0
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